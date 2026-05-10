Varga Dániel: Amikor teszek egy-egy gesztust a medence partján, akkor beugrik, hogy ez a Sanyi volt, ez meg a Tibi vagy Dénes

Éveken át fejlesztette a Water Polo Analytics (WPA) nevű szoftvert, amely vízilabda-mérkőzések adatainak elemzésére képes. Magyarországon ilyen alkalmazása nincs másnak. Honnan jött az ötlet, és hogyan jutott el a WPA a működésig?

Öt éve keresett meg Várkonyi Tamás, hogy van-e bármilyen szoftver, amely elemzésre alkalmas a vízilabdában, és segíti az edző, a stáb munkáját. A központi csapatot mi alkottuk vele, aki projektvezető és kreatív ötletadó volt ebben a folyamatban, és egy fejlesztővel, aki idővel kivált. Később a Genesys szoftvercég fejlesztőivel, illetve Fehér Benjáminnal folytattuk a munkát. Személyes kapocs, hogy a Genesys európai részlegének vezetője hobbiból vízilabdaedző Dublinban. Tamással, aki szintén pólózott korábban, főállás mellett szerelemből foglalkoztunk ezzel a projekttel, ezért öt év után tavaly nyárra értünk el oda, hogy más edzők is elkezdhessék használni, például a volt és a jelenlegi női szövetségi kapitánnyal, Bíró Attilával, illetve Cseh Sándorral is volt egy próbaidőszakunk.

Varga Zsolt a férfi pólóválogatott szövetségi kapitánya hosszú ideje eltökélten foglalkozott az adatgyűjtéssel az FTC-nél, jelenleg ugyanezt csinálja a válogatottnál. Egy ideig ő is benne volt a projektben, de aztán szétváltak az útjaik. Miért?

Zsolt régóta foglalkozik az adatok gyűjtésével, elemzésével, de korábban inkább a fizikai és az élettani teljesítménnyel kapcsolatban mért sok mindent. Amikor kapitány lett, találkoztak az útjaink, mert tudtunk ajánlani valamit, ami akkor neki nem volt meg.

Mi volt ez?