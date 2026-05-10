A Mi Hazánk arra kéri Sulyok Tamást, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 10. 11:47
Kedden már tárgyalhatnának a kérdésről.

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt – tájékoztatta az MTI-t a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese vasárnap.

Novák Előd azt írta: a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényt – benne a Meta reklámadójának eltörlését –, melyet már az alakuló ülésen, a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról „törvénysértő módon” nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek.

Novák Előd kitért rá, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen, ugyanakkor hozzátette: arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció, de a házszabálytól való eltérést biztosító négyötödös paktummal tegnap ezt is megoldották.

A frakcióvezető-helyettes közölte: bár a házszabálytól való négyötödös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, ő addigra már benyújtotta a reklámadó eltörlését ellenző javaslatot, így arról érdemben dönteni kellett volna. Az ellenzéki politikus szerint ezért az államfő visszaküldheti az Országgyűlésnek a már elfogadott törvényt, amely akár a keddi plenáris ülés napirendjére kerülhet. Várhatóan ezen a napon fog megalakulni a Tisza-kormány is.

Sulyok Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében lemondásra szólította fel.

