Magyar Péter: A fiaim továbbra sem lesznek közszereplők

A fiaim továbbra sem lesznek közszereplők, kérem ennek tiszteletben tartását – írta Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök vasárnap, megosztva egy szombaton készült fotót, amelyen három fia társaságában látható a Parlament lépcsőjén.

Hangsúlyozta, nélkülük nem tudott volna végigmenni ezen a kétéves, nehéz úton sem, hozzátéve, tudja, hogy fiainak is nagyon nehéz volt sokszor, és hogy nem lesznek egyszerűek a következő évek sem.

Ők továbbra is gyerekek. Ugyanolyan gyerekek, mint a ti fiaitok és lányaitok. Továbbra sem lesznek közszereplők. Kérem ennek a tiszteletben tartását és mindenki segítségét, hogy ugyanolyan gyerekkoruk lehessen, mint a többi magyar fiatalnak

– fogalmazott a kormányfő.