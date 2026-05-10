Magyar Péter: A fiaim továbbra sem lesznek közszereplők

Magyar István, Magyar Péter édesapja
Szajki Bálint / 24.hu
Benke Ágnes
2026. 05. 10. 11:47
A miniszterelnök szerint a három fiának is nagyon nehéz volt az elmúlt két év, és nem lesznek egyszerűek a következő évek sem.

A fiaim továbbra sem lesznek közszereplők, kérem ennek tiszteletben tartását – írta Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök vasárnap, megosztva egy szombaton készült fotót, amelyen három fia társaságában látható a Parlament lépcsőjén.

Hangsúlyozta, nélkülük nem tudott volna végigmenni ezen a kétéves, nehéz úton sem, hozzátéve, tudja, hogy fiainak is nagyon nehéz volt sokszor, és hogy nem lesznek egyszerűek a következő évek sem.

Ők továbbra is gyerekek. Ugyanolyan gyerekek, mint a ti fiaitok és lányaitok. Továbbra sem lesznek közszereplők. Kérem ennek a tiszteletben tartását és mindenki segítségét, hogy ugyanolyan gyerekkoruk lehessen, mint a többi magyar fiatalnak

– fogalmazott a kormányfő.

