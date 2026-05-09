Kifutópályán gyalogló embert szippantott be egy utasszállító gép motorja

A Frontier Airlines egyik repülőgépe felszállás közben elütött, illetve valószínűleg beszippantott egy gyalogost a denveri nemzetközi repülőtér kifutópályáján, aki azonnal életét vesztette. A gép hajtóműve kigyulladt, az utasokat pedig evakuálni kellett.

A brit Guaradian szerint a Los Angelesbe tartó repülőgép pilótája a péntek esti elszállás közben jelentette, hogy elütött egy gyalogost. A balesetről a denveri repülőtér hivatalos X oldala számolt be.

Az elhunyt személyazonosságát nem sikerült megállapítani, de feltételezések szerint egy repülőtéri alkalmazott volt.

A kifutópályán állunk meg, mondta a gép pilótája a légiforgalmi irányítónak, majd közölte hogy ott fognak evakuálni.

A Frontier Airlines közleménye szerint a repülőgép, egy Airbus A321 fedélzetén 224 utas és hét fős személyzet utazott.

Az esetről a repülőgép egyik utasa videót is készített. A videón egy hangos csattanás és az utasok sikolyai is hallhatók. A mentésről készült felvételeken egyértelműen látható, hogy vér borította a repülőgép motorburkolatának belsejét.