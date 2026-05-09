denverrepülőgépbaleset
Nagyvilág

Kifutópályán gyalogló embert szippantott be egy utasszállító gép motorja

afp
admin Spirk József
2026. 05. 09. 20:39
afp

A Frontier Airlines egyik repülőgépe felszállás közben elütött, illetve valószínűleg beszippantott egy gyalogost a denveri nemzetközi repülőtér kifutópályáján, aki azonnal életét vesztette. A gép hajtóműve kigyulladt, az utasokat pedig evakuálni kellett.

A brit Guaradian szerint a Los Angelesbe tartó repülőgép pilótája a péntek esti elszállás közben jelentette, hogy elütött egy gyalogost. A balesetről a denveri repülőtér hivatalos X oldala számolt be.

Az elhunyt személyazonosságát nem sikerült megállapítani, de feltételezések szerint egy repülőtéri alkalmazott volt.

A kifutópályán állunk meg, mondta a gép pilótája a légiforgalmi irányítónak, majd közölte hogy ott fognak evakuálni.

A Frontier Airlines közleménye szerint a repülőgép, egy Airbus A321 fedélzetén 224 utas és hét fős személyzet utazott.

Az esetről a repülőgép egyik utasa videót is készített. A videón egy hangos csattanás és az utasok sikolyai is hallhatók. A mentésről készült felvételeken egyértelműen látható, hogy vér borította a repülőgép motorburkolatának belsejét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A szövetségesek említése nélkül, az Ukrajnában a NATO ellen harcoló oroszokról beszélve emlékezett meg Putyin a második világháború lezárásáról
Hadat üzent az ugandai főparancsnok Törökországnak
Visegrádi Négyek: gyorsan túlléptek a többiek Orbánon, és már Magyar Péterre várnak, de sok múlhat Ficón is
A Ryanair csapást mér a görögországi turizmusra
„Álljanak félre Magyarország megújításának útjából, kezdje a sort Sulyok Tamás!”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik