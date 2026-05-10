Eltűnt turista megcsonkított holttestére bukkantak a Kanári-szigeteken

2026. 05. 10. 09:30
Egy 56 éves belga nő az áldozat.

A Kanári-szigeteken egy hulladéklerakóban megtalálták egy eltűnt turista feldarabolt holttestét – írja a Daily Mail.

A spanyol csendőrség péntek reggel fedezte fel egy 56 éves belga állampolgár, Katty Oosterlinck maradványait Fuerteventura szigetén, Puerto del Rosario városában egy hulladéklerakóban. A nő brutális halála sokkolta a helyieket.

Rejtélyes halál

A nő eltűnését május 4-én jelentették be, miután rokonai és barátai hiába próbálták elérni. A spanyol hatóságok megkezdték az eltűnt személy keresését, de Oosterlincknek már csak a holttestét találták meg.

Jelenleg a nő halálának okát és körülményeit vizsgálják.

A turistát utoljára Corralejo-ban látták, egy Fuerteventura északkeleti partján fekvő városban, körülbelül 50 kilométerre a hulladéklerakótól, ahol holttestét megtalálták.

