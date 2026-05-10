Autóval ütközött a Győrből Sopronba közlekedő vonat

Összeütközött egy gépkocsi és egy személyvonat Babótnál, a Széles utcánál – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

A személyautóban egy fő tartózkodott, a vonaton pedig harmincöten utaztak.

A balesethez a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett vonalon szünetel a vonatforgalom.

A kisalföld.hu információi szerint a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, a sínekre hajtott, a Győrből Sopronba tartó vonat a kocsi végét kapta el. A jármű vezetőjét kórházba szállították, könnyebb sérülést szenvedett.

A GYSEV a lappal közölte: az érintett autó a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a vasúti átjáróba.