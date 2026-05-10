vonatbalesetbabotgysev
Belföld

Autóval ütközött a Győrből Sopronba közlekedő vonat

24.hu
2026. 05. 10. 11:28
A mozdony a kocsi végét kapta el. Az érintett vonalon szünetel a vonatforgalom.

Összeütközött egy gépkocsi és egy személyvonat Babótnál, a Széles utcánál – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

A személyautóban egy fő tartózkodott, a vonaton pedig harmincöten utaztak.

A balesethez a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották. Az érintett vonalon szünetel a vonatforgalom.

A kisalföld.hu információi szerint a személyautó Babót felől a 85-ös főút irányába haladt, a sínekre hajtott, a Győrből Sopronba tartó vonat a kocsi végét kapta el. A jármű vezetőjét kórházba szállították, könnyebb sérülést szenvedett.

A GYSEV a lappal közölte: az érintett autó a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a vasúti átjáróba.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sodró Eliza elárulta, hogy fogják hívni születendő babáját
„Ők akkor is az én gyermekeim” – Karola úgy ad erőt másoknak, hogy egyedül neveli a két súlyosan sérült ikerfiát
Egy éve ilyenkor: arra ért haza a floridai villanyszerelő, hogy felesége és a kamasz fia meztelenül fekszik a kanapén
Gajdos László: Egy hete sírok
Közmédiás dolgozók tálaltak ki a Partizánnak, a 24.hu-t sem lehetett szemlézni a választási kampányban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik