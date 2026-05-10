Egy éve ilyenkor: arra ért haza a floridai villanyszerelő, hogy felesége és a kamasz fia meztelenül fekszik a kanapén

2026. 05. 10. 06:02
Szokásunkhoz híven most is mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Egy éve ilyenkor jelentette be Gyurcsány Ferenc, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a jövőben választásokon sem indul. Szintén közölte, hogy elválnak feleségével, Dobrev Klárával.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc elválnak.

A Fidesz-frakció is reagált a hírre, azt írták, Gyurcsány lemondásával semmi sem változik, „A DK Dobrev Klárával az élen, ugyanúgy ukránbarát marad és Brüsszel utasításait követi, mint a Tisza párt és Magyar Péter”.

Semmi sem változik szerintük a DK elnökének lemondásával.

2025. május 8-án választotta meg a bíborosi kollégium az elhunyt Ferenc pápa utódját: az amerikai Robert Francis Prevost lett az új pápa, aki a XIV. Leó nevet választotta. A pápaválasztásról akkoriban Havas Henrik is megemlékezett, Facebook-posztban fejtette ki, mennyire örül az új egyházfőnek.

„Hála a Jóistennek!” – fogalmazott az újságíró.

Tavaly írtuk meg, hogy egy amerikai férfi rajtakapta a feleségét, hogy szexuális viszonyt folytatott az akkor 15 éves fiával, aki náluk töltötte a nyári szünetet. A mostohafiát elcsábító 35 éves nő letartóztatási jegyzőkönyve szerint a történtek idején a villanyszerelőként dolgozó férfi csak éjszaka végzett a munkával, és arra ment haza a Florida északi részén található Ocala városában lévő otthonukba, hogy…

A mostohafiára rányomuló 35 éves nőt, azzal vádolták meg, hogy megerőszakolt egy fiatalkorút.

