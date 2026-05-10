Egy ideig az utolsó nyárias nap lesz a vasárnapi, hétfőtől esősebb időszak köszönt be. A kiderul.hu előrejelzése szerint ma a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, majd délutántól délnyugat felől magasszintű felhőzet húzódik hazánk fölé.

Csak néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. A déliesre forduló szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Hűvösebb jövő hét

Hétfőn aztán jön a változás. A hét első napján még kellemesebb hőmérsékletre számíthatunk, de erős lesz a gomolyfelhő-képződés, és sokfelé kell számítani záporokra, zivatarokra. A kedd már egyértelműen az eső és a hűvösebb időjárás napja lesz, mutatjuk: