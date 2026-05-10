Az ellenfél játékosa a földön agonizált, a bíró nem fújt, Messi meg rúgatott egy könnyű gólt Suárezzel

A címvédő Miami az első félidő végén szerzett vezetést, De Paul szabadrúgása elsőre elakadt a sorfalban, majd az ismétlést kapásból bevágta a 16-oson kívülről.

Az 56. percben növelte az előnyét a vendégcsapat, De Paul ebben is benne volt, ő indította Messit, aki lesen lett volna, ám az egyik Toronto-focista sérülten feküdt a gyepen, de a bíró nem állította meg a játékot, a Miami pedig nem rúgta ki a labdát, és Messi passza után Suárez könnyű gólt szerzett.

4:28-nál látható a vitatott jelenet:

Franklin nagy hibája után Messi a második gólpasszát osztotta ki, ezúttal a csereként beállt Reguilón volt eredményes, majd a 75. percben az argentin klasszis maga is eredményes volt.

Messi 31 meccset vert a korábbi rekorderre

A 38 éves Messi 64. alapszakaszmeccsén jutott el a 100. kanadai ponthoz az MLS-ben: 59 gól és 41 assziszt került a neve mellé eddig. Ezzel ő jutott el leggyorsabban a százas mérföldkőhöz, a korábbi rekorder az olasz Sebastian Giovinco volt, akinek 31 meccsel több kellett, hogy száz gólban közreműködjön.

A Toronto a hajrában szépíteni tudott, Ayala bődületes bénázása után Sallói osztott ki gólpasszt Aristizábalnak, aki később fejjel is betalált. Sallói idénybeli negyedik gólpasszát jegyezte, és van mellette négy gólja is.

Az utolsó bő negyedórában két magyar volt a pályán, mert az Inter Miamiba beszállt Pintér Dániel, akinek a karrierjéről itt írtunk.

22 pontjával a Miami harmadik, míg a 14 pontos a Toronto a 9. a Keleti főcsoportban.