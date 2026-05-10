Táncolás közben kificamodott a tiszás képviselő térde, a népünnepélyről a Honvéd Kórházba szállították

Gerzsenyi Gabriella, a Tisza európai parlamenti és fővárosi képviselője táncolás közben kificamította a térdét a Kossuth téren a tiszás népünnepélyen.

Megalakult az új országgyűlés. Megválasztottuk Magyar Pétert miniszterelnöknek. Buli van a Kossuth téren. Elindultam táncolni, és szerintetek mi történt? Kificamodott a térdem

– mondta a képviselő a szirénázó mentőautóban ülve. „Szerintem megmaradok. Sziasztok!” – tette hozzá.

Ezután Gerzsenyi a Honvéd Kórházból jelentkezett be, az „éjjel soha nem érhet véget” feliratú képpel, arcán mosollyal, lábán gipsszel: