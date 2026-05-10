A tizedik másodpercben padlóra került, végül mégis véresre verte ellenfelét a nehézsúly világbajnoka

admin Dajka Balázs
2026. 05. 10. 08:37
Richard Sellers / PA Images via Getty Images
Daniel Dubois két leütést is átvészelt, és végül a 11. menetben technikai KO-val legyőzte Fabio Wardley-t, így a WBO nehézsúlyú világbajnoka lett.

Pedig Wardley nagyon bekezdett, már a 10. másodpercben a padlóra küldte ellenfelét, majd a harmadik menetben ismét leütötte Dubois-t.

Aki a folytatásra összekapta magát, fokozatosan átvette az irányítást, és kidekorálta Wardley arcát, akinek vérzett az orra és nagyon csúnyán feldagadt az egyik szeme.

A nyolcadik menet előtt az orvos megnézte Wardley sérüléseit, majd engedélyt adott neki a találkozó folytatására.

A 28 éves Dubois a 9. menetben majdnem véget vetett a meccsnek, de Wardley ezt a rohamot valahogy még átvészelte, a 11. menetben azonban már csak tántorgott, és a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet.

Dubois profi pályafutása 23. győzelmét aratta, és másodszor ült fel a nehézsúly trónjára, míg a 31 éves Wardley huszonegyedik meccsén először szenvedett vereséget.

A meccs színvonalára jellemző, hogy a szakma nagy öregjének számító promóter, Frank Warren úgy fogalmazott,

hogy a legjobb nehézsúlyú ütközet volt, amelyen valaha közreműködött.

