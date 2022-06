„Emberből vagyok, elfáradtam” – Milák Kristóf az újabb világbajnoki címe után

Milák Kristófot ezúttal sem nyomta össze az esélyesség terhe, a legnagyobb rivális, Caeleb Dressel távollétében magabiztosan nyerte meg a 100 méteres pillangóúszás döntőjét a budapesti vizes világbajnokságon. Ő szerezte meg ezzel a magyar vizes sportágak történetének 100. vb-érmét,

valamint ő a harmadik úszó Michael Phelps (2007-2011) és Chad le Clos (2013) után, aki a 100 és a 200 pillangón is behúzta az aranyérmet.

Bár már az elődöntő után is azt mondta az újságíróknak, hogy nem érzi magában a világrekordot ezen a távon, az 50.14-es ideje után az M4 Sportnak azzal kezdte az értékelését, hogy „szégyen”. Rákérdeztem nála pár perccel később a vegyes zónában, hogy ezt továbbra is tartja-e.

– válaszolta a budapesti világbajnokságon két világbajnoki címet nyert Milák.

Az idei vébé egyik legjobban várt versenye volt a 100 pillangó döntője, csakhogy idő közben a legutóbbi két vébét megnyerő Caeleb Dressel visszalépett – a pontos okát ennek egyelőre nem tudni. Adja magát a kérdés, hogy vajon a lehető legkomolyabb rivális mellett úszva Milákból is jobb eredmény jött volna ki.

Milák 2017-ben, 17 évesen ezen a távon robbant be a köztudatba, amikor épp Dressel mögött szerzet ezüstérmet itt, Budapesten. Azóta viszont a 200 pille egyeduralkodója lett, nyert két világbajnoki címet, ő az olimpiai és Európa-bajnok, valamint a szám világcsúcstartója. Mindezek után érdekes, hogy melyik táv, a 100 vagy a 200 áll közelebb hozzá, akár a versenyek felépítését, akár a felkészülést illetően.

Milák Kristóf összességében elégedett a világbajnoki szereplésével, a szervezéssel, azzal, hogy hazai közönség előtt versenyezhetett. Reméli, hogy lesz még ilyenre lehetősége a közeljövőben.

A budapesti vébén két egyéni számban is világbajnoki címet nyert, 200 pillangón ráadásul a saját világcsúcsát megdöntve. A 4×100-as és a 4×200-as váltó tagjaként is indult, mindkettővel az ötödik helyen végzett. Eddig csak ő nyert érmet a magyar úszóválogatott tagjai közül.

Nothing left for the contenders in the 100m FLY, Kristof Milak takes it home! #FINABudapest2022 pic.twitter.com/97Av9LOsgl

— FINA (@fina1908) June 24, 2022