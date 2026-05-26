Kieső teniszező nem kapott még olyan dicséretet, mint Bondár Anna

Szvitolina római salakpályás tenisztorna megnyerése után kőkemény küzdelemben múlta felül magyar riválisát, Bondárt ugyanis csak három szettben, szuper tie-breakben tudta legyőzni 3:6, 6:1, 7:6-ra.

„Voltak már nehéz csatáink Annával. Mindig nagyon nehéz ellene játszani” – jelentette ki Szvitolina, aki úgy nyilatkozott, mentális erőre és hihetetlen fizikai erőnlétre volt szüksége a fordításhoz.

Az ilyen meccseken feszegetem a határaimat, és átélem a poklot, próbálok kikapcsolni mindent, hogy minden ütésnél jelen legyek, és agresszív maradjak a pályán. Ezért vagyok annyira boldog, hogy megnyertem ezt a nagyon nehéz meccset.

„Őszintén szólva, még mindig kicsit az érzelmek hatása alatt vagyok, nem emlékszem, hogy ilyen nehéz meccset játszottam volna valaha Grand Slam-tornán” – vallotta be.

Bondár szerint is picin múlott

„Az egyik oldalról nézve pozitív, hogy ilyen szoros meccset tudtam játszani vele, a másik oldalról viszont kicsit szomorú vagyok, mert ennél komolyabb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. Sajnos a sorsolás nem segített”” – értékelt a magyar szövetségnek Bondár.

Úgy érzem, kitettem mindent a pályára, picin múlott.

A magyar játékos arról is beszélt, hogy rendkívül hullámzó találkozót játszott az ukrán klasszissal, aki a végén a rutinjával tudta megnyerni a meccset.

„Azt gondolom, hogy ha a végén, 6:5-nél kicsit szorosabb gémet tudok vele játszani, akkor a rövidítésre talán nem olyan önbizalommal áll fel, mint ahogy felállt. Sajnálom, hogy ott a végén nem tudtam közelebb maradni hozzá” – mondta, hozzátéve, hogy megkönnyezte a találkozót.