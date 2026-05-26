Kieső teniszező nem kapott még olyan dicséretet, mint Bondár Anna

PARIS, FRANCE - MAY 25: Anna Bondar of Hungary in action against Elina Svitolina (not seen) of Ukraine during the Women's Singles first round match on Day Two of the 2026 French Open at Roland Garros Stadium on May 25, 2026 in Paris, France. Burak Akbulut / Anadolu
Bondár Anna szerint is picin múlott
2026. 05. 26. 03:33
Bondár Anna nagyon kemény csatára késztette a hetedik helyen kiemelt Jelina Szvitolinát a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, ezt au ukrán klasszis is elismerte. Szvitolina azt mondta, nem emlékszik arra, hogy valaha ilyen nehéz meccset játszott volna Grand Slam-tornán.

Szvitolina római salakpályás tenisztorna megnyerése után kőkemény küzdelemben múlta felül magyar riválisát, Bondárt ugyanis csak három szettben, szuper tie-breakben tudta legyőzni 3:6, 6:1, 7:6-ra.

„Voltak már nehéz csatáink Annával. Mindig nagyon nehéz ellene játszani” – jelentette ki Szvitolina, aki úgy nyilatkozott, mentális erőre és hihetetlen fizikai erőnlétre volt szüksége a fordításhoz.

Az ilyen meccseken feszegetem a határaimat, és átélem a poklot, próbálok kikapcsolni mindent, hogy minden ütésnél jelen legyek, és agresszív maradjak a pályán. Ezért vagyok annyira boldog, hogy megnyertem ezt a nagyon nehéz meccset.

„Őszintén szólva, még mindig kicsit az érzelmek hatása alatt vagyok, nem emlékszem, hogy ilyen nehéz meccset játszottam volna valaha Grand Slam-tornán” – vallotta be.

Bondár szerint is picin múlott

„Az egyik oldalról nézve pozitív, hogy ilyen szoros meccset tudtam játszani vele, a másik oldalról viszont kicsit szomorú vagyok, mert ennél komolyabb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. Sajnos a sorsolás nem segített”” – értékelt a magyar szövetségnek Bondár.

Úgy érzem, kitettem mindent a pályára, picin múlott.

A magyar játékos arról is beszélt, hogy rendkívül hullámzó találkozót játszott az ukrán klasszissal, aki a végén a rutinjával tudta megnyerni a meccset.

„Azt gondolom, hogy ha a végén, 6:5-nél kicsit szorosabb gémet tudok vele játszani, akkor a rövidítésre talán nem olyan önbizalommal áll fel, mint ahogy felállt. Sajnálom, hogy ott a végén nem tudtam közelebb maradni hozzá” – mondta, hozzátéve, hogy megkönnyezte a találkozót.

Ez szerintem normális dolog. Azt mutatja, hogy érdekel a meccs és nincs ezen mit szégyellni.

