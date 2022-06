Kenderesi Tamás a jövőben csak a saját taktikájára koncentrál majd, közölte a budapesti vizes világbajnokság 200 méteres pillangóúszás döntője után.

A finálét saját világcsúcsa megdöntésével nyerte Milák Kristóf, mellette azonban Kenderesi is ott volt a medencében, sőt harmadik helyen fordult az első 50 méter után. Később azonban leszakadt, így aztán 1:55.20-as idővel hatodik helyen zárt. Ezután kicsit talán csalódottan állt a kamerák elé értékelni.

Nem tudtam már újítani a végén, de muszáj volt bekezdenem. Úgy néz ki, ami az én taktikám, azt kell ússzam. Ez most már nem elsőre bizonyosodik be, nem hallgatok most már senkire, hanem magamra. Hozzá kell erősödnöm ehhez a kezdéshe