Óriási magyar eredményekkel indult a vizes vébé

Holló Balázs élete legjobb úszásával bejutott a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma és Szabó Szebasztián elődöntőzik. Döntőbe jutott a női és a férfi 4x100-as gyorsváltó.

Szombaton elkezdődtek az úszóversenyek a budapesti vizes világbajnokságon, és már rögtön a délelőtti programban több magyar úszót láthattunk.

A női 200 méteres vegyesúszás előfutamaival indult az első nap programja, Hosszú Katinka a tizenegyedik, Sebestyén Dalma a tizenötödik helyen jutott tovább az esti elődöntőbe. Az ő úszásukról ebben a cikkben írtunk bővebben:

Sebestyén ugyan 100 pillangóra is nevezett előzetesen, ám végül úgy döntöttek edzőjével, hogy egy napra két versenyszám sok lenne, a 200 vegyesre koncentrált inkább, a másik távon nem indult el. Így aztán Szabó Szebasztián volt a következő magyar, akinek szurkolhattunk, ő az 50 méteres pillangóúszás kiemelt előfutamában indulhatott és lett ott második 23,11-es ideje végül az összesített nyolcadik helyre volt elég, azaz elődöntőbe jutott.

Némi meglepetésre a Trinidad és Tobagó-i Dylan Carter nyerte meg az előfutamokat 22,87-es idővel, pedig a mezőnyben ott van a többi közt Caeleb Dressel is.

Kapcsolódó Vajon szakít a budapesti vébé az eddigi hagyományokkal? Egy olimpia utáni évben rendezett világbajnokság a legtöbbször egy új ciklus kezdetét jelenti, ám ahogy a világon mindent, a koronavírus-járvány ezt is borította, mert hiába vagyunk egy évvel Tokió után, már a kanyarban vannak a párizsi játékok. De ez milyen hatással lehet a budapesti vizes vébére?

A 400 méteres női gyorsúszás következett a sorban, ahol Késely Ajna és Fábián Bettina állt rajtkőre a negyedik futamban. Katie Ledecky is itt tempózott, az amerikaiak hétszeres olimpiai, tizenötszörös világbajnok klasszisa volt az egyedüli, aki négy percen belül úszta le a távot, közel négy másodpercet vert az egész mezőnyre. A 2019-ben ezen a távon negyedik Késely ezúttal a tizenkettedik lett összesítettben (4:09.09, jócskán elmaradva a legjobbjától, ami 4:01.34), így lemaradt a döntőről, ahogy Fábián is, ő a 22. lett, de ahogy a 17 éves úszó elmondta, neki idén nem ez a vébé a fő versenye, tapasztalatszerzésnek viszont ideális volt.

Elég nehéz időszak van a hátam mögött. Nyilván sokan nem tudják, egy gyógyulási időszakban vagyok, de ez nem mentség. Az tart a vízben, az motivál, hogy mindig lineárisan fejlődik a teljesítményem. Minden nagy úszó életében volt ilyen, ez tovább motivál, remélem majd a váltóban tudok segíteni a csapatnak

– mondta az M4-nek az ifjúsági olimpiai bajnok és felnőtt Eb-ezüstérmes Késely, aki az olimpia után hagyta ott a Kőbánya SC-t, mert elmondása szerint sok stressz érte és motiválatlan volt. Bernek Péterrel készül már a BVSC-nél.

A férfiak 100 méteres mellúszószámában Takács Tamás a 28. lett, bő egy másodperccel maradt le az elődöntőről.

400 méter vegyesen a férfiaknál a világbajnoki ezüstérmes Verrasztó Dávid átengedte a terepet a fiataloknak, elsőre pedig Holló Balázsnak szoríthattunk, aki az egyik legnehezebb versenyszámban is olyan hajrát vágott ki, hogy öröm volt nézni, 4:10.87-es ideje egyéni csúcs, amivel a negyedikként csapott célba.

Ugyanakkor még izgulni kellett, hogy meglesz-e a délutáni döntős szereplés, ugyanis jött a negyedik futam, benne Kós Huberttel. Kós a hátúszást nagyon megnyomta, akkor vezetett is, végül azonban a hetedik lett a utamában, így nem jutott döntőbe.

Az élete legjobbját úszó, 23 éves Holló Balázs viszont az ötödik legjobb idővel továbblépett, így ő volt az első magyar döntős az úszók között.

A Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Molnár Dóra, Gyurinovics Fanni összetételű 4×100-as női gyorsváltó a nyolcadik helyet csípte meg az elődöntőkben, így szintén finálét úszhat az esti programban.

A Szabó Szebasztián, Milák Kristóf (aki két egyéni számot is ejtett a vb-rajt előtt), Bohus Richárd, Németh Nándor összeállítású 4×100-as férfi gyorsváltónk is bejutott a döntőbe, Milákék sokáig a második helyen tempóztak, végül a harmadik helyet szerezték meg a futamukban, és a harmadik helyen jutottak be a döntőbe is.

Milák Kristóf kicentizte a váltást, az olimpiai bajnok klasszis ugyanis kereken 0-s különbséggel ugrott a vízbe a rajtkőről.