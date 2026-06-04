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Gazdaság

Kivonul a Sameday futárszolgálat Magyarországról

sameday.hu
24.hu
2026. 06. 04. 14:11
sameday.hu
Úgy tudni, az Easyboxok is eltűnhetnek Magyarországról.

A Forbes.hu azt írja, megbízható forrásból értesült róla, hogy az Osztrák Posta magyar leánya, a csomagszállító Express One üzemeltetőcége az Orbán-kormány blokkolása miatt mégsem tudta felvásárolni a romániai Emag csoporthoz tartozó csomaglogisztikai vállalat, a Sameday magyarországi üzletágát, a Delivery Solutions Zrt.-t. A háttérbe a közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szabályok állhatnak, és úgy tűnik, a vállalat nem várja meg, amíg a szabályozást esetleg finomhangolják.

Információik szerint emiatt a Sameday futárcége kivonul a magyar piacról, felmond az itthoni alkalmazottaknak és a több mint ezer darabból álló Easybox-hálózat automatáit pedig tulajdonképpen hazaviszi magával a román tulajdonos.

Az Origo szerint nagyjából három-négy hónapja lehet még Magyarországon a Samedaynek.

Írtunk róla korábban, hogy a Sameday szolgáltatása hagyott kívánni valót maga után:

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