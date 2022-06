„Ez nem a vég, csak egy búcsú” – visszavonul minden idők egyik legjobb kézilabdázója

„Büszkék vagyunk arra, hogy Kirilt az HBC Nantes soraiban tudhatjuk. Ez egy csodálatos együttműködés vége lesz olyasvalakivel, akit nagyon nagyra értékelünk” – mondta Gaël Pelletier, a Nantes elnöke.

Lazarov a búcsú sajtótájékoztatón nagy hálával és szeretettel beszélt jelenlegi klubjáról, azt mondta, a Nantes-ba szerződése élete egyik legjobb döntése volt.

“Mon histoire arrive à sa fin. Quand on fait les choses avec amour, on est capable de déplacer des limites. Je pars la tête haute, ayant notamment joué au @RKZagreb , @telekomveszprem , Ciudad Real, @FCBhandbol et @HBCNantes .” #KingKiril 👑 pic.twitter.com/585uSszEHr

„Őszintén szólva nem hittem, hogy sikerül kétszer a Bajnokok Ligája négyes döntőjében játszanunk, de az évek alatt összerázódtunk, felnőttünk és most Európa ismeri és tiszteli a Nantes csapatát… A pályafutásom a végéhez közeledik, nagyon nehéz volt meghozni a döntést, de már régóta gondolkodtam rajta. Nem akartam túl korán bejelenteni, pedig már régóta tudom, hogy ez az utolsó szezonom” – nyilatkozta, és megköszönte mindenkinek, aki a klubnál segítette és támogatta.

„Amikor ideérkeztem, úgy éreztem, hogy ez egy jövővel rendelkező klub, amely növekedni és fejlődni fog, és ezt mindenkinek elmondtam. Éppen ezért óriási öröm, hogy viselhettem ezt a mezt.

A szerdai, Toulouse elleni utolsó hazai bajnokin így köszöntötték:



Kiril Lazarov 1980. május 10-én született. A sportot az utcán kezdte, de nem kézi-, hanem kosárlabdával, azt ugyanis könnyebb volt ketten-hárman is játszani. Azt mesélte, az első bálványa a legendás Toni Kukoc volt, aki a Chicago Bullsnál eltöltött korszakában a 7-es számú mezt viselte, így ragadt Lazarovra is ez a szám a pályafutása során.

De ha a kosárlabda volt az első, akkor a kézilabda az élete szerelme.

„Édesapám, Blagoj Lazarov a korábbi jugoszláv élvonalban kézilabdázott, így gyorsan beszippantott ez a világ. 11-12 évesen az Ovce Pole színeiben kezdtem edzeni, ahol éppen apám volt az első edzőm. 1994-ben, 14 évesen a Borec-Veleshez kerültem, majd egy év után már a Pelister Bitolában játszottam, amellyel 1998-ban és 2000-ben is bajnok voltam. Lino Cervar, a horvát Zagreb edzője felfigyelt rám és szerződtetett, ott három bajnoki címet és egy kupát nyertünk. 2002-ben fogadtam el Hajnal Csaba és a Veszprém hívását” – nyilatkozta annak idején a az MKB Veszprém honlapjának.

A kiváló jobbátlövő nagy feladatot kapott, hiszen a magyar csapat vele kívánta pótolni a távozó olimpiai bajnok Zlatko Saracevicet. Veszprémben remekelt, sorrendben 116, 163, 197, 200 és 144 góllal zárt. Emellett a Bajnokok Ligájában 2004-2005-ben 76 gólt dobott, egy szezonnal később pedig BL-gólkirály lett 85 találattal.

A magyar csapattal ötszörös magyar bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes lett, kétszer is BL-elődöntőt játszhatott. 2007-es távozásakor a Balkan-handball.com portálnak úgy fogalmazott, a veszprémi vezetők részéről akadtak be nem váltott ígéretek.

„Amennyiben ezek nem lettek volna, valószínűleg ott folytatom, hiszen nagyon közel álltunk egy újabb, kétéves szerződés megkötéséhez” – nyilatkozta.

Hozzátette, a klub nem segített a magyar állampolgárság megszerzésében, minden bizonnyal azért, mert nem tagadta, csak az útlevélre lett volna szüksége, a magyar válogatottban nem szerepelt volna.

2007-ben visszatért Zágrábba, ahol 2010-ig nyert három bajnoki aranyat és három kupát (nem nagy dolog, hiszen a fővárosi csapatnak nem nagyon akad ellenfele otthon évtizedek óta), és 2008-ban ismét nem akadt nála eredményesebb játékos a BL-ben.

2010-ben a spanyol Ciudad Realhoz igazolt 125 ezer euróért, az egy évvel később Atlético Madrid néven folytató klub színeiben három szezont húzott le és három spanyol kupagyőzelemmel gazdagodott. 2013-ban a Barcelona következett, ahol akkori hírek szerint az éves fizetése 450 euró volt, ezzel Domagoj Duvnjak és Nikola Karabatic után a harmadik legjobban fizetett kézilabdázónak számított a világon.

A katalánokkal három bajnoki cím és ugyanannyi kupasiker után végre a BL-ben is felért a csúcsra: 2014-15-ben éppen a Veszprémet verte a Barca 28-23-ra.

„15 évbe telt, mire felemeltem a Bajnokok Ligája trófeáját. 15 hosszú, néha türelmes, néha ideges várakozás eltöltött év. De egy álom volt, amikor beteljesült. Más volt a Barcelonában játszani, hiszen felnőttkoromban a kedvenc klubom volt. Ebben a mezben tökéletes megnyerni a BL-t.”

2017-ben kétéves szerződést írt alá az RC Nantes-tal, majd egy szezon után 2021-ig meghosszabbította szerződését, amely egy újabb toldással idén nyáron jár le. Lazarov szombat este a Francia Kupa döntőjével búcsúzik el.

Pályafutása során 283 európai kupamérkőzésen 1596 gólt szerzett (ez a mutató a Bajnokok Ligájában 252 meccs és 1482 gól), míg a(z észak)macedón válogatottban – az EHF szerint – 208 mérkőzésen 1443-szor volt eredményes, ezzel a világ kézilabdájának örökranglistáján a 8. helyen áll.

Thanks for everything, Kiro!

How will you remember Kiril Lazarov?

1,482 goals in 252 #ehfcl matches

Read: https://t.co/sftHXo7QP8 pic.twitter.com/b8ViTQG34N

— EHF Champions League (@ehfcl) June 8, 2022