22 évvel ezelőtt szerezte első gólját a vébén, most is betalált a kéziklasszis

Csehország visszalépése miatt Észak-Macedónia vesz részt az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokságon, a csapat az első meccsén simán kikapott Svédországtól 32-20-ra.

Az északmacedón válogatott klasszisa, Kiril Lazarov öt góllal zárt.

A 40 éves játékosnak, aki pályafutása során Veszprémben is megfordult, 1999-ben épp az egyiptomi vébé volt az első nagy nemzetközi tornája a válogatottban. Akkor Szaúd-Arábia ellen szerezte meg az első gólját, majd most, 22 évvel később is eredményes volt. Lazarov már négy különböző évtizedben szerepelt világbajnokságon és mindannyiszor betalált.

A 22 évvel ezelőtti gólja:

Jutott egy rangadó is az esti programba, amit a félidei döntetlen állást követően 28-24-re nyert meg Franciaország Norvégia ellen. A Telekom Veszprém játékosai közül a norvég Kent Robin Tönnesen egy, a francia Kentin Mahé kilenc gólt dobott. Utóbbi honfitársa, Wesley Pardin 47 százalékos hatékonysággal védett, ezért megválasztották a mezőny legjobbjának.

A portugálok meglepték Izlandot és 25-23-ra győztek.