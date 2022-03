Fél percet játszott, hogy ne szakadjon meg a 956 meccses sorozata, aztán már repült is mindenórás feleségéhez

Egyetlen félperces cserét játszott kedden este Detroitban Phil Kessel, az NHL-ben érdekelt Arizona Coyotes csatára, hogy ne szakadjon meg minden idők harmadik leghosszabb sorozata, és ott lehessen Phoenixben gyermeke születésénél.

Klubja megható gesztust gyakorolt azzal, hogy repülőt bérelt Kesselnek, aki jelenleg a harmadik leghosszabb „Ironman-sorozattal” büszkélkedhet. Ez most megszakadt volna, ha a születés miatt nem lép jégre a Red Wings otthonában. A játékos végül az első cseréjét követően beviharzott az öltözőbe, átöltözött, kivitték a repülőtérre, és visszautazott Phoenixbe, ahol mindenórás felesége mellett lehetett.

phil kessel took one shift, got a shot on goal, and promptly left the ice with fist bumps from teammates so he could return to arizona for the birth of his child. the coyotes set up a private charter so he could do so.

his ironman streak lives on. pic.twitter.com/2Xy95CxRVv

— zach laing (@zjlaing) March 9, 2022