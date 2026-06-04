Luka Modric azon futballisták kasztjába tartozik, akiket klubszimpátiától függetlenül mindenki tisztel és elismer. És bár nagyon sokszor láthatunk tőle látványos megoldásokat a pályán, a fontossága akkor tűnik fel igazán, amikor hiányzik a csapatból, amely nélküle nem képes a korábbi arcát mutatni.

Ezt a külsős gólpasszt nem lehet elfelejteni:

Ismerik ezt az érzést a Milannál is, már ősszel is írtunk arról, hogy a horvát középpályás mennyire hamar meghódította az olasz bajnokságot, és sokáig úgy tűnt, Modriccsal a fedélzeten a milánói csapat vígan bevitorlázik a BL-indulást jelentő első négy hely valamelyikére.

Aztán Modricnak eltört az arccsontja a Juventus elleni rangadón, karmestere és szellemi vezére nélkül pedig a Milan durván összeomlott, és végül csak ötödik lett, így ősszel a BL-nél jóval kevésbé jövedelmező Európa Ligában indulhat.

A vb-ezüst és -bronz után magasan van a léc

Modric már felépült (játszott a Cagliari elleni 0-1 során is az utolsó fordulóban, igaz, maszkban), és immár a horvát válogatottra fókuszál, amely a világbajnokságon Angliával, Panamával és Ghánával került egy csoportba. A horvátok 2018-ban vb-döntőt játszhattak (4-2-re kikaptak a Kylian Mbappé vezette franciáktól), négy éve pedig bronzérmesként zártak, vagyis magasan van a léc Modricék számára.

Az olasz újságíró, Nicolo Shira szerint Modric mélységesen csalódott volt a Milan kudarca miatt, és pár nap gondolkodás után úgy döntött, hogy a vb után befejezi a pályafutását. A 40 éves legenda a Dinamo Zagrebtől indult világhódító útjára, és megfordult a Milan előtt a Tottenhamben, valamint a Real Madridban. A spanyol klubbal 27 trófeát nyert, közte hat BL-t, négy spanyol bajnokságot és két Király Kupát, amivel csúcstartónak számít.

Három meccsre a kétszázas határtól

A horvát válogatottban eddig 197 mérkőzésen játszott, vagyis az utolsó csoportmeccsen, Ghána ellen juthat el a kétszázas mérföldkőig. Hogy aztán a vb melyik fázisa lesz a végállomás a horvátok számára, azt még nem tudni, de az biztos, hogy ki kell élvezni minden olyan pillanatot, amikor még élőben csodálhatjuk Modric kivételes játékintellingenciáját.