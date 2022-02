Folytatjuk „súlyos” beszélgetésünket. A vendégünk ezúttal is Gönczy Gergő dietetikus, akivel miután kitárgyaltuk, hogy mik azok az általános hibák, amiket elkövetünk, most már konkrét tippeket is adunk arra, hogy hogyan érdemes táplálkozni!

Az első beszélgetést itt lehet meghallgatni: Kapcsolódó Mit hazudik nekünk az élelmiszeripar? „Súlyos" téma a mostani: arra próbálunk fényt deríteni, milyen mítoszok és dogmák övezik a táplálkozást és mik azok a faktorok, amik visszatartanak sokakat, hogy egészségesebbek és gyorsabbak legyenek. Vendégünk Gönczy Gergő dietetikus.