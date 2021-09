A bringák iránt olyan magas az igény, hogy bármit el lehet ma adni úgy is, hogy az árak az egekben. Ennek ellenére főleg a mountain bike-versenyek az életükért küzdenek, vagy több esetben már meg is szűntek. Erről a vészes folyamatról beszélünk Eisenkrammer Károllyal, aki a szebb napokat is megélt Mátra Maraton mellett a Tour de Hongire főszervezője is.

Kapcsolódó Ezért ne vegyél bringát hentestől! Cipőt a cipőboltból, bringát... a hentesboltból? Az utóbbi idők legarcátlanabb hazai átveréséről beszélünk legfrissebb adásunkban.