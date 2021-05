Elkerülték férfi kéziseink a halálcsoportot a budapesti Európa-bajnokságon

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kisorsolta a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű kézilabda Európa-bajnokság csoportjait.

Az már korábban eldőlt, hogy a magyar válogatott a B csoportban szerepel majd, amelybe sorrendben a portugál, izlandi és holland csapat került még be. A legnehezebb csoportnak egyértelműen a C-jelű négyes tűnik, amelyben Horvátország, Szerbia, Franciaország és Ukrajna szerepel majd.

LIVE DRAW: Here are the final groups of the Men's EHF EURO 2022 🥵 The Battle for the Throne can start ⚔️ First reaction? 💬

Group A: 🇸🇮🇩🇰🇲🇰🇲🇪

Group B: 🇵🇹🇭🇺🇮🇸🇳🇱

Group C: 🇭🇷🇷🇸🇫🇷🇺🇦

Group D: 🇩🇪🇦🇹🇧🇾🇵🇱

Group E: 🇪🇸🇸🇪🇨🇿🇧🇦

Group F: 🇳🇴🇷🇺🇸🇰🇱🇹

— EHF EURO (@EHFEURO) May 6, 2021