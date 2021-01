Ötgólos hátrányból mentette döntetlenre BL-rangadóját a Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC 32-32-es döntetlent játszott a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában.

A győriek a BL-ben rekordot jelentő 47 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek. Az elmúlt három évben 41 győzelem és hat döntetlen a mérlegük.

A vendégek keretéből csak a hosszú ideje sérült Puhalák Szidónia hiányzott az európai szövetség által a hét rangadójának választott mérkőzésről. Nagy iramban kezdődött a meccs, a házigazdák a kilencedik percben vezettek először, és már a kezdeti szakaszban létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak. Danyi Gábor időkérése után csak annyiban változott a játék képe, hogy az Odense már nem cserélte le a kapusát támadásban, és ez az eredményen is meglátszott, mert egy 3-0-s sorozattal fordított a Győr. A vendégek szélsői meglepően pontatlanul lőttek, ennek ellenére csapatuk csak egygólos hátrányban volt a szünetben. A 18-17-es eredményt Eduarda Amorim alakította ki időn túli szabaddobásból, írja tudósításában az MTI.

WATCH:😍We mentioned it already but take a look at @Duda18Amorim‘s goal from a direct free-throw for @audietokc_gyor in #MOTW. #deloehfcl #ehfcl pic.twitter.com/blddjiqcTM

— EHF Champions League (@ehfcl) January 17, 2021