„A szüleim kibékültek azzal, hogy meleg vagyok, de szerettek volna unokát” – Co-parenting Magyarországon

A co-parenting Magyarországon még egy új családmodellnek számít, de az azonos nemű pároknak jelenleg ez az egyetlen lehetősége, hogy legálisan vállaljanak gyereket. A Deutsche Welle két ilyen párról forgatott, akik a közös gyerekvállalás kedvéért „összeálltak” – és így született Riki, akit a két pár közösen nevel.

Miután a mesterséges megtermékenyítésből és az örökbefogadásból kizárták őket, Kriszta és párja úgy döntöttek, belevágnak, és hirdetés útján keresnek egy meleg férfipárt, akikkel közösen vállalhatnának gyermeket. Így találtak rá Sonra és kedvesére, és a terv sikerrel járt: született egy kisfiuk, Riki, akit a két azonos nemű pár most már heti váltásban és nagy szeretetben nevel.