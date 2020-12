Otthagyta Cseh László az országos bajnokságot

Cseh László hazautazott a kaposvári országos úszóbajnokságról, adta hírül a Nemzeti Sport.

A kétszeres világbajnok nehezen viselte, hogy 200 és 50 pillangón, valamint 200 vegyesen sem volt versenyképes az ideje. A kétszáz pillangó döntője után a másik két szám előfutamai után döntött úgy, hogy feladja és hazautazik.

Meglehetősen le van lombozódva, sok minden összejött most neki, és nem csak az úszásra gondolok. Lacinak ez az ötödik olimpiai ciklusa, a szervezete is arra emlékszik, hogy most pihenőidő van. Hiába győzködjük mi a testét a munkával, ha az leengedett. Pedig egyébként az edzéseken nagyon tisztességesen dolgozott. Természetesen szólt, hogy hazamegy. És nem, nem volt ellenvetésem, ugyan miért lett volna most? Majd később leülünk, és megbeszéljük, hogyan tovább