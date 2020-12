Kapás Boglárka rejtélyes betegség miatt nem indult az ob-döntőn

A kaposvári úszó országos bajnokság első döntős etapjában szerda délelőtt talán Kenderesi Tamás 200 pillangón aratott győzelme jelentett meglepetést, bár a koronavírus-fertőzésből felépülő, világcsúcstartó Milák Kristóf jelenlegi formájában még örült is az 1:55 alatti időnek. Másik kétszáz pillés világbajnokunk, Kapás Boglárka egy rosszullét miatt percekkel a döntő előtt visszalépni kényszerült, így Jakabos Zsuzsanna könnyedén gyűjtötte be a bajnoki címet. A kétszáz pillangóhoz kapcsolódó izgalmakat leszámítva minden számban az esélyesek végeztek az élen, írta közleményében a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ).

200 pillangón a férfiaknál a várakozásoknak megfelelően a világrekorder Milák Kristóf és az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás vívott különmeccset. Miután Milák őszi felkészülését tönkrevágta a koronavírus-fertőzés, igazából nem okozott nagyobb „riadalmat”, hogy riválisa végig vezetve behúzta az elsőséget. A tavaly nyáron 1:50.73-mas űridőt repesztő klasszis egyébként fokozatosan „mászott rá” Kenderesire az utolsó ötvenen, ám végül 34 század maradt abból a csaknem egy másodpercből, amennyivel a pécsiek kiválósága vezetett 150-nél.

Nem sokkal később kisebb riadalom támadt, hiszen a női döntőre Kapás Boglárka nélkül vonultak ki a résztvevők.

Még vőlegénye, Telegdy Ádám is a medencére nyíló üvegajtónál állt percekkel a rajt előtt, hogy lássa kedvesét, azaz egyértelmű volt: valami váratlan történt. Utóbb kiderült, a melegítést rendben letudó világbajnoknőt hirtelen rosszullét fogta el, emiatt döntött úgy a szakmai stábbal, hogy inkább kihagyja a finálét. Elmondása szerint másfél hete küzd a rejtélyes betegséggel, ám egyelőre csak várják az időközben megejtett vizsgálatok eredményeit – és alkalmasint továbbiak is szükségesek. Kapás – és az ob-től végül visszalépő Hosszú Katinka – távollétében Jakabos Zsuzsannának nem okozott gondot egyik kedvenc számának megnyerése.

„Sajnos, rosszul lettem a verseny kezdete előtt nem sokkal. Másfél hete tart ez az állapot, időnként elfog a szédülés, hányinger, aztán utána megint minden visszavált normálisba. Jártam kivizsgálásokon, egyelőre várjuk az eredményeket… Egyébként most is teljesen jó volt a bemelegítés, készültem arra, hogy az időm 2:06-tal kezdődjön, aztán hirtelen megint rám tört a rossz. Szerintem le tudtam volna úszni így is a döntőt, esetleg 2:09-cel meg is nyerem, de nem lehet tudni, hogy azután nem lettem volna-e még rosszabbul.

Az edzőim lebeszéltek arról, hogy kockáztassak, Csaba bá’ (Sós Csaba) szintén azt tanácsolta, inkább ne induljak el.

Iszonyúan sajnálom, mert nagyon jót akartam úszni… Remélem, a következő napokon már nem lesz ez a probléma, és esetleg újra megpróbálhatom” – idézi a szövetség közleménye Kapást.