A szlovének őrült nagyot ünnepeltek, miután megelőztek minket a kézilabda Eb-n

Szlovénia 29-24-re legyőzte Portugália csapatát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában kedd délután.

A magyar érdekeltségű csoportban a portugálok a 44. percig tartották magukat, de 21-21 után a szlovénok egy 6-1-es sorozattal elhúztak, és előnyüket magabiztosan megőrizték a meccs végéig.

Stockholm could still happen for @rzs_si 🇸🇮 and they know it …#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/iItsIHjHfW

— EHF EURO (@EHFEURO) January 21, 2020