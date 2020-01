Bombameglepetés a kézi-Eb-n, kikaptak a franciák

Amikor 2019. április 11-én a portugál férfi kézilabda-válogatott nagyon simán, hat góllal 33-27-re legyőzte a sokszoros kétszeres olimpiai, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok franciákat, csodát emlegetett a szaksajtó. Főleg, mert három nappal később a visszavágón a franciák kilenccel nyertek, és úgy tűnt, helyre állt a világ rendje.

A sorsolás szeszélye azonban az Európa-bajnokságon is egy csoportba sorolta a feleket, és Portugália ezúttal is elképesztő mérkőzést vívott. A trondheimi D csoportban az esélyesebb franciák Nikola Karabatic vezérletével a 19. percig egy-két góllal vezettek, utána viszont a portugálok egy 5-0-s sorozattal fordítottak, és a szünetben is ők álltak jobban.

A második félidő elején Franciaország visszavette a vezetést, erre a portugál csapat egy 5-1-es szériával válaszolt. A rendkívül izgalmas hajrában 26-25-ös portugál előnynél a franciák kettős emberhátrányba kerültek. Ezzel elveszítették esélyüket a pontszerzésre, és meglepő, 28-25-ös vereséggel kezdték a tornát.

A göteborgi F csoportban a szlovénok szoros csatában, de szinte végig vezetve nyertek a lengyelek ellen. A Telekom Veszprém szlovén beállója, Blaz Blagotinsek mind az öt lövését gólra váltotta. Klub- és honfitársa, a balátlövő Borut Mackovsek hét kísérletből ötször volt eredményes. A MOL-Pick Szeged irányítója, Dean Bombac egy gólt dobott.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, 1. forduló B csoport

Ausztria-Csehország 32-29 (13-14) D csoport

Portugália-Franciaország 28-25 (12-11) F csoport

Szlovénia-Lengyelország 26-23 (13-11)

Kiemelt fotó: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa