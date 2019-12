Ebben a meccsben minden benne volt, amiért rajongunk a dartsért

Jackpot a Pusztító ellen, vagyis Adrian Lewis Darren Webster ellen, ez volt a darts-vb karácsonyi előtti utolsó játéknapjának délutáni csemegéje.

Lewis ugyanúgy kezdett, mint egy körrel korábban, amikor a spanyol Cristo Reyes ellen győzött 0-2-ről. Most Webster húzott el 2-0-ra, aki az első szettet 3-2-re, a másodikat 3-1-re nyerte, de a kétszeres világbajnok Lewis nem zuhant össze.

Igaz, Websternek megvolt az esélye, hogy 3-0-s előnyre tegyen szert, de a harmadik szett mindent eldöntő játékában nem tudott kiszállni 28-ról, Lewis viszont nem rontotta el a dupla 14-et.

Adrian Lewis punishes Webster’s three clear darts missed at D12 for the set and gets himself back in this match! pic.twitter.com/vcP8SxwpRQ

A negyedik szettben Webster 108-ról kiszállva már 2-0-ra is vezetett, Lewis viszont zsinórban három leget húzott be, és egy 91-es kiszállóval már 2-2-re álltak a felek.

Az ötödik játszmában jött az újabb hullámvasutazás, Lewis nyerte az első két leget, de Webster feltámadt, 140-ről kiszállva egyenlített, majd az ötödik leget is megnyerve megint ő állt jobban.

Jackpot odavert a hatodik szett elején, 132-ről és 124-ről szállt ki, de Webster felnőtt mellé, 142-vel zárta le a harmadik leget, majd a negyedikben nagyjából egy centire volt attól, hogy övé legyen a vébé első kilencnyilasa

Lewis így is lepacsizott vele, hatalmas jelenet volt!

WOW. What a set of darts this is! Darren Webster wires D12 for a nine-darter!!! pic.twitter.com/w4ZVZlnopi

Lewis döntő szettre mentette a meccset, amelyben Webster 2-0-s előnyre tett szert, de ellenfele egyenlített, így jöhetett a rövidítés. Ahol Lewis használta ki jobban a lehetőségeit, a hatodik legben két meccsnyila is volt, és egy dupla 12-es kiszálló révén már az elsővel lezárta a meccset.

WHAT A MATCH!!

With six ton-plus finishes, D12 missed for a nine-darter and a rollercoaster affair, Adrian Lewis wins one of the matches of the tournament so far!

Has anyone caught their breath yet? pic.twitter.com/whNXwVmxtc

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2019