Óriási gödörben volt, de fordított a kétszeres világbajnok a dartsvébén

Japán-angol csata vezette be a PDC-dartsvilágbajnokság szombati játéknapját, Aszada Szejgo Keegan Brown ellen harcolt a harmadik fordulóba jutásért.

A meccs úgy indult, hogy Brown simán bemasírozik a legjobb 32 közé, mivel az első és a második leget is 3-0-ra nyerte. Talán ettől el is kényelmesedett el Brown, Aszada pedig megragadta az esélyt, és két 3-1-es játszmával kiharcolta a döntő szettet. Ahol 2-2 után jöhetett a rövidítés, és a Nindzsa becenévre hallgató japán a hatodik legben 76-ról kiszállt, amivel továbbjutott.

SEIGO ASADA WINS!! What a comeback from Japan’s number one as he recovers from two sets down to beat Keegan Brown. #WHDarts pic.twitter.com/p16DNz8wYv — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

A második délutáni meccs nagyon egyoldalú volt, az ausztrál Varázsló, Simon Whitlock mindössze két leget vesztett Harry Ward ellen.

WHITLOCK WINS!! A great win for Simon Whitlock as he beats Harry Ward, dropping just two legs in the process!#WHDarts pic.twitter.com/VVhRAeGKV1 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Whitlockhoz hasonlóan a loboncos haja miatt Heavy Metalnak becézett Ryan Searle is szettveszteség nélkül jutott tovább, ráadásul a Steve West elleni 101,54-es átlaga az eddigi legmagasabb a tornán.

SEARLE WINS!!! Ryan Searle beats Steve West in straight sets, winning each one 3-2 to move into the Third Round. 101.54 average, the highest of the tournament so far too! pic.twitter.com/SIvY1kDasQ — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

A kétszeres világbajnok Adrian Lewis nagy bajban volt a spanyol Cristo Reyes ellen, az első két szettet ugyanis Reyes nyerte. Úgy tűnt, Lewis nagyon maga alatt van, de a harmadik szettre felszívta magát, és 81-ről kiszállva szépített. A negyedik szettet 3-1-re húzta be Lewis, ezzel egyenlített, majd a döntő játszma második legjében nyolc tökéletes dobás után a torna első kilencnyilasát érhette volna el, de a dupla 12-es kiszálló nem jött össze. Nem csak ő, az egész csarnok a fejét fogta.

SO CLOSE TO A NINE-DARTER!! Adrian Lewis misses D12 for a nine-dart leg! That was agonisingly close from Jackpot… pic.twitter.com/ap6Iyp6kXS — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Nyolc hibátlan dobás után viszont hétszer rontotta el a kiszállózást, a közönség által fütyült Reyes pedig egyenlíteni tudott. A döntő szettben 2-2 után rövidítés következett, Lewisnak 3-2-nél két meccsnyila is volt, de a dupla 20-ast nem tudta kidobni, Reyes viszont 36-ról kiszállt, úgyhogy folytatták tovább. Végül a nyolcadik legben Lewis 56-ról egy 16-ossal és a dupla 20-assal kiszállt, megfordítva ezzel a meccset.

ADRIAN LEWIS WINS!!! Adrian Lewis recovers from two-sets down to beat Cristo Reyes and reach the Third Round. That was an epic encounter! #WHDarts pic.twitter.com/cXJbKs1xBb — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Ez történt szombat délután:

RECAP! Two-time World Champ Adrian Lewis was among the four players to advance to round three this afternoon. We’re back from 1900 GMT with more second round action. pic.twitter.com/XCRnTJS4XF — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

