Tovább írja a csodát a darts-vb királynője

Tovább írja a történelmet a dartsos Fallon Sherrock, aki első nőként nyert mérkőzést a PDC-világbajnokságon, majd a második fordulóban legyőzte az osztrák Mensur Suljovicot.

A 11. helyen kiemelt Suljovic csak most játszotta első meccsét a tornán, hiszen az első körben erőnyerő volt, míg Sherrock már játékban volt, és a Ted Evetts elleni sikerével egy csapásra megismerte a nevét a sportvilág.

Súlyos vesebetegségét és a kritikákat is legyőzte a dartsvébé női sztárja Fallon Sherrock arca a gyógyszeres kezelés miatt elváltozott, így folyamatosan gúnyolták. Ma már imádja őt a közönség.

Suljovic nyerte az első két leget, majd Sherrock 81-ről szállt ki, amivel szépített, majd a következő legben még ezt is felülmúlta, amikor 131-ről fejezte be a játékot. Sőt, lendületből behúzta a szettet is, 70-ről kezdte az utolsó három nyilat, és dupla 20-assal szállt ki.

SHERROCK WINS THE SET!!! She recovers from 2-0 down in the opening set to clinch it and lead Mensur Suljovic here!#WHDarts pic.twitter.com/mVN2mLKRjE — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

A második szett pont fordítva alakult, mint az első, Sherrock 104-ről és 64-ről kiszállva már 2-0-ra vezetett, Suljovic azonban összekapta magát, és zsinórban három leget besöpörve egyenlített.

Úgy tűnt, Suljovic felülkerekedik, mert újabb két leget nyerve 2-0-ra elhúzott a harmadik játszmában, ám jött az újabb fordulat, Sherrock egy 15 és egy 11 nyilas játékkal egyenlített. Aztán a szettről döntő játékban Suljovicot mintha kizökkentette volna, hogy a közönség ellen szurkolt, három szettnyilat is elrontott, Sherrock pedig egyből kidobta a dupla 16-ot, és immár 2-1-re vezetett.

SHERROCK WINS THE SET!! She leads Mensur Suljovic 2-1 here and is one set away from the Third Round. #WHDarts pic.twitter.com/w1yhQB7VzR — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

A negyedik játszmában 2-2-nél az volt a kérdés, meccsben tud-e maradni Suljovic. Meg is kapta az esélyt, de a dupla 20-ast elvétette, Sherrock pedig hideg fejjel és vajkézzel befejezte a meccset, 86-ról indulva dobott két 18-ast, majd stílszerűen a bullt kidobva zárta le a meccset, így ott van a harmadik fordulóban.

SHERROCK HAS DONE IT AGAIN!!! She beats Mensur Suljovic 3-1 to repeat history and book her place in the Third Round. INCREDIBLE SCENES!!! pic.twitter.com/jXhQNuBSk8 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

A 25 éves angol dartsos 90,67-es átlaggal zárt a meccset, ami rosszabb volt ellenfeléénél (92,31), Sherrock azonban 69 százalékkal dobta a kiszállókat, míg a 11. kiemelt csak 36 százalékkal, ez döntött.

A Twitter valósággal felrobbant Sherrock győzelme után, és a reakciókat látva a nők között legalább annyi rajongót szerzett magának, mint ahány férfi adózott a teljesítménye előtt csodálattal.

A világ legjobb játékosai közül kettőt is legyőzte. Ha ez nem elég ahhoz, hogy az ember elhiggyék, hogy a nők is lehetnek jók a dartsban, akkor nem tudom, mit kellene csinálnom

– nyilatkozta Sherrock, aki december 27-én a délutáni programban a 22. helyen kiemelt Chris Dobey ellen folytatja.

Mindenki vele akart beszélni a nagy skalp begyűjtése után:

Massive media scrum for Sherrock as she repeats history, beating the World Number 11 pic.twitter.com/W2v1BsxV9x — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2019

Az esti program másik három meccse nem hozott sok izgalmat, Daryl Gurney, Glen Durrant és Dimitri van den Bergh is szettveszteség nélkül jutott tovább. Van der Bergh 103,81-es átlagot produkált Josh Payne ellen, ez a legmagasabb eddig a tornán.