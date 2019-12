Van Gerwen kíméletlen volt a darts-vb legnagyobb showmanjével

A játékosok bevonulása is show része a dartsvilágbajnokságon, az angol Ricky Evans pedig ebben a műfajban is odatette magát a címvédő Michael van Gerwen elleni meccs előtt. A villámgyors dobásai miatt a Rapid becenévre hallgató Evans a Village People YMCA című dalára vonult be, majd a színpadon táncolt is egy sort.

Evans Walk On The Hat. The Walk-On. The Dancing. Brilliant. You've just got to love Ricky Evans! Közzétette: Professional Darts Corporation – 2019. december 22., vasárnap

Evans nem is volt esélytelen a világelső ellen, 95,81-es átlaggal jó néhány ellenfelet ki tudott volna ejteni, de Van Gerwen azért érkezett címvédőként a tornára, mert a rázós pillanatokban is jól dob. Evans a négyből három játszmában is eljutott két nyert legig, mégis 0-4-es vereség után gratulálhatott a hollandnak, aki 10 180-asat dobott.

A Tornádónak becézett Kim Huybrechts is bejutott a legjobb 16 közé, miután az utolsó három szettben csak két leget vesztett Danny Noppert ellen.

150 TO WIN IT!!!! Kim Huybrechts lands a brilliant 150 checkout to beat Danny Noppert 4-2 and reach the Fourth Round. What a celebration from the Belgian!#WHDarts pic.twitter.com/yOAbSDqvjg — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2019

A hétfői program magyar idő szerint 13.30-kor kezdődik, és színpadra lép a kétszeres világbajnok Adrian Lewis is, majd az esti blokkban egy másik kétszeres győztes, Gary Anderson mellett Dave Chisnall és Peter Wright is harcba száll a nyolcaddöntőért.

Kiemelt kép: rtn, patrick becher / rtn – radio tele nord / dpa Picture-Alliance