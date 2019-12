A nyolcadik kiemeltnek egy meccs jutott a dartsvébén

Őrült nagyot játszott a PDC-dartsvilágbajnokságon Steve Beaton vasárnap az esti program első meccsén. Pedig a világranglista 25. helyezettjének James Wade-del kellett megküzdenie a továbbjutásért, de már-már könnyedén vette az akadályt.

Beaton kezdte az első szettet, amit behúzott, ezután viszont a 2008 óta Premier League-ben játszó Wade két leget is nyert. Ez nem zavarta meg Beatont, előbb egyenlített, majd a döntő leget is hozta. Wade viszont nem hagyta magát, ellenfele első hibáját kihasználta és szépített.

COOL AS ICE!

James Wade has ice running through his veins as he pins tops to take the third set and he crucially avoids going 3-0 down! pic.twitter.com/dvFaJx5e0r

