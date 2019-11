Menekül az újságírók elől a Vardar edzője

Sorozatban harmadszor is súlyos vereséget szenvedett idegenben a címvédő Vardar a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a csapat ezúttal Bresztben kapott ki 31-22-re.

A mérkőzést követő kötelező sajtótájékoztatóra meglepetésre Marko Savovski ment el.

– nyilatkozta a klubigazgató.

A Vardar a félidőben még 13-12-re vezetett, és az 52. percben is csupán 23-22-es hátrányban volt. A 215 centis lett Dainis Kristopans sérülése azonban megzavarta a csapatot védekezésben és támadásban is, így az utolsó nyolc percet 8-0-ra (!) megnyerte a hazai csapat.

A meccs legjobbja a fehérorosz Mikita Vailupau volt, aki 12 gólt szerzett.

