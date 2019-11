Sisakkal verte az ellenfelet az NFL-játékos

Szezonbeli második mérkőzését nyerte meg az NFL-ben szereplő Cleveland Browns, amely 21-7-re vert otthon a Pittsburgh Steelerst. Az eredmény azonban másodlagos, mert egészen megdöbbentő dolgok történtek az utolsó másodpercekben.

A hazaiak védőjátékosa, Myles Garrett leszedte a pittsburghi irányító, Mason Rudolph fejéről a fejvédőt, majd ütni kezdte vele.

Rudolphot Larry Ogunjobi hátulról még fel is lökte, majd Garrettet kapta el két Steelers-játékos, Maurkice Pouncey meg is rugdosta a földön fekvő riválist. Garrettet, Ogunjobit és Pouncey-t is kiállították.

Elvesztettem az önuralmamat, már megbántam

– mondta a történtek után Garrett az ESPN-nek.

Az eset mindenkit felháborított, még a clevelandi csapattársak szerint is komoly büntetés járna a védőnek. A többség szerint a szezonban már nem szabadna pályára engedni, de olyna vélemények is vannak, hogy az NFL történetének legsúlyosabb büntetése járna mindezért.

Kiemelt kép: Jason Miller/Getty Images