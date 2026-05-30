Az angol bajnoki címet begyűjtő Arsenal idénybeli 63. mérkőzésére készül, míg a címvédésre hajtó PSG az ötvenhatodikra.

Igaz, a párizsiak a nyáron részt vettek a 32 csapatosra duzzasztott klubvilágbajnokságon, amelyen egészen a döntőig meneteltek (ott némi meglepetésre 3-0-ra kikaptak a Chelsea-től), vagyis hét meccset vívtak, és ha ezt is beleszámoljuk,

akkor elmondható, hogy tavaly június óta mindkét finalista 62-62 találkozót játszott.

Az Arsenal 62 mérkőzése rekordnak számít idén a topligás csapatok között, és a szombati döntőt akár az is eldöntheti, hogy a PSG edzőjének, Luis Enriquének sokkal több lehetősége volt a bajnokikon pihentetni a kulcsembereit. A The Analyst például megemlíti a 2025-2026-os francia bajnokság első fordulóját, amikor a Nantes elleni idegenbeli meccsen mindössze két olyan játékos szerepelt a párizsiak kezdőjében, aki az Inter elleni, 5-0-a megnyert BL-döntőben is pályán volt az első perctől.

A bajnokságban bőségesen rotálhatott a PSG edzője

A 34 bajnokiból az aranylabdás Ousmane Dembélé tizenegyen, Joao Neves, Nuno Mendes és Fabián Ruiz tizenhármon, Desiré Doué és Asraf Hakimi tizenhaton, Hvicsa Kvarachelia tizennyolcon volt kezdő, ami jól visszaadja, hogy Luis Enrique csapata úgy lett 6 pontos előnnyel francia bajnok, hogy a legnagyobb sztárok, a legfontosabb szereplők nem lettek csapágyasra hajtva.

Mendes és Marquinhos például többet játszott idén a BL-ben, mint a bajnokságban, annak ellenére, hogy előbbi sorozatban tizennyolc meccsel kevesebbet vívott a párizsi csapat.

Öt Arsenal-focista is 4000 játékperc fölött jár

A másik oldalon Mikel Arteta kevésbé rotált, David Raya kapus például csak az utolsó bajnokit hagyta ki – amikor már eldőlt, hogy 2004 után ismét bajnok az Arsenal. A középpályán a tavaly igazolt Martín Zubimendi minden bajnokin szóhoz jutott, az angol válogatott Declan Rice pedig mindössze kétszer hiányzott, így Rayához hasonlóan ők is 4000 játékperc fölött zártak minden sorozatot beleszámolva, ahogyan a londoniak két belső védője, William Saliba és Gabriel is átlépte a négyezres határt. A PSG-ből mindössze egy ilyen játékos van, a 20 éves Warren Zaire-Emery, aki sokkal komolyabb szerepet kapott a bajnokságban, mint a BL-ben (2454, illetve 1318 perc).

18 órától kiderül, mennyit számít az erőltetett menet, és sikerül-e az Arsenalnak dupláznia, egyben története során először megnyernie a BL-t. A mérkőzésről folyamatosan frissülő online tudósításban számolunk, a nap BL-döntővel kapcsolatos összes fontos történéséről pedig itt olvashat.