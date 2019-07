A felvételek alapján mindenfajta biztonsági felszerelés nélkül kapaszkodott fel egy férfi hétfő hajnalban London legmagasabb épületére, a csupa üveg The Shard felhőkarcolóra, írja az MTI. A rendőrséget helyi idő szerint reggel 5 óra 15 perckor riasztották. A Twitterre nem sokkal később felkerült videofelvételen egy férfi látható, amint a 309 méter magas felhőkarcoló oldalán kapaszkodik, látszólag kötelek és tapadókorongok nélkül.

A mutatvány után a férfi bemászott az épületbe, ahol a rendőrök beszéltek vele, de nem tartóztatták le.

Az éles kontúrjai miatt The Shard (üvegszilánk) névre keresztelt épület üzemeltetőjének szóvivője elmondta, szerencsére senki nem sérült meg a veszélyes mutatvány során és együttműködnek a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

A free climber has been filmed scaling The Shard – London’s tallest building – apparently without any safety equipment 😲

A Met Police spokesman confirmed officers managed to get him inside, where he was spoken to but not arrested 🧗‍♂️

Read more here: https://t.co/q356bMNmAm pic.twitter.com/JMcd7zuQiU

— Sky News (@SkyNews) 2019. július 8.