James egész életében olyan akart lenni, mint Jordan, de már jobb nála

LeBron James minden idők negyedik legeredményesebb játékosa lett az NBA-ben, miután a legutóbbi játéknapon 31 pontot szerezve lehagyta a legendás Michael Jordant.

👑 @KingJames (31 PTS, 7 REB, 7 AST) moves up to 4th on the NBA’s all-time scoring list! #LakeShow pic.twitter.com/B5aCfHCXMm

— NBA (@NBA) 2019. március 7.