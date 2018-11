83 pontot dobált össze az NBA-bajnok nagy hármasa

Csak a címvédő Golden State Warriors nyert otthon az NBA legutóbbi játéknapján.

A bajnok a Minnesota Timberwolves együttesét verte úgy, hogy az utolsó negyedet 33-12-re nyerte. A Warriors zsinórban hetedik sikerét aratta, és a 116 pontból 83-at a Kevin Durant (33), Stephen Curry (28), Kyle Thompson (22) hármas pakolt a közösbe.

Kevin Durant (33), Steph Curry (28), & Klay Thompson (22) combine for 83 points to fuel the @warriors 7th win in a row! #DubNation pic.twitter.com/HAgmUcLuKi

— NBA (@NBA) 2018. november 3.