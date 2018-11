Szétszakadt a térde, vissza akart vonulni, most meg 50 pontot szórt. Csoda, hogy elsírta magát?

Karriercsúcsot jelentő 50 ponttal zárt Derrick Rose, a Minnesota Timberwolves klasszisa a Utah Jazz ellen 128-125-re megnyert mérkőzésen az NBA legutóbbi játéknapján.

Még a Chicago Bulls játékosaként 2011-ben a liga legértékesebbjének (MVP) megválasztott Rose az elmúlt években szinte folyamatosan sérüléssel bajlódott, és a térdműtétek sorozata után még a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében.

Később a New York Knicks, majd a Cleveland Cavaliersnél sem tudott maradandót alkotni, az előző szezon végén került a Minnesotához, ahol egyelőre kiváló formában játszik.

A meccs végén a közönség “MVP, MVP” kiáltással búcsúztatta, Rose pedig elsírta magát, és ahogy a társak ünnepelték, előbb a pályán, majd az öltözőben is, az tényleg megható volt.

Jeff Teague shared the moment Derrick Rose came back to the locker room after posting 50.

[📹:IG/JeffTeague] pic.twitter.com/aJxcO2BjnF

— Dime (@DimeUPROXX) 2018. november 1.