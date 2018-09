Brutális futással döntötték meg a maratoni rekordot

Vasárnap rendezték a Berlin Marathont, a férfiak mezőnyében pedig csúcsdöntés született: az olimpiai bajnok Eliud Kipchoge 2:01:39-es idővel nyert, ez az új világrekord.

A 33 éves kenyai futó 78 másodperccel javította meg a korábbi csúcsot.

Az eddigi rekord 2014 óta élt, a szintén kenyai Dennis Kimetto 2:02.57-es idővel teljesítette a távot, ugyancsak Berlinben.

Eliud Kipchoges finish with a new world record, that will be remembered for decades.The greatest marathon runner of all times. #berlin42 #worldrecord

Ennél nagyobb különbséggel 1967-ben döntötték meg a rekordot legutóbb: Derek Clayton akkor 144 másodperccel szárnyalta túl az addigi csúcsidőt.

WORLD RECORD: Eliud Kipchoge lowers the world record at the marathon by 78 seconds to 2:01:39. The last time the world record was lowered more came in 1967 when Derek Clayton ran 2:09:36 in Fukuoka beating the record by 144 seconds. @berlinmarathon

— Gracenote Live (@GracenoteLive) September 16, 2018