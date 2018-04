Fél harmad alatt elszórakozta négygólos előnyét a válogatott

Majdnem összehozta azt a bravúrt a magyar hokiválogatott, hogy 4-0-s előnyből vereséget szenvedjen, ám végül szétlövésben diadalmaskodott Ukrajna ellen. A hazai rendezésű világbajnokságra készüllő jégkorong-válogatott az első harmadban Vas János emberelőnyös találatával vezette a magyarok.

A 34 éves csatár tagja volt annak a csapatnak, amely egy nap híján tíz esztendővel korábban a szapporói vb utolsó meccsén 4-2-re legyőzte az ukrán együttest, s ezzel biztosította feljutását az A-csoportba.

A gól után rengeteg plüssmackó landolt a jégen a “Dobj egy macit!” akciónak hála. A plüssállatokat az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, a Pető Intézet és a Dankó utcai óvoda részére adjuk át egy későbbi időpontban.

A második húsz perc első támadásából Galló Vilmos vette be a divízió I/B-s világbajnokságra készülő ukránok kapuját, majd Kóger Dániel fejezett be egy szépen kijátszott akciót. Ezt követően is nagy fölényben játszott és sok lehetőséget alakított ki a hazai együttes egyenlő létszámnál és fórban is, ám újabb gólt nem tudott szerezni a harmadban.

A záró harmad is jól indult, Bodó Christopher gólt lőtt, 4-0-ra ment a magyar csapat, úgy tűnt gálázva nyeri utolsó felkészülési meccsét is a magyar válogatott.

Az ukránok azonban négygólos hátrányban sem adták fel: előbb egy csapatbüntetést kihasználva szépítettek, majd egyenlő létszámnál tovább zárkóztak. Az utolsó percekre lehozták a kapust is, ez pedig remekül bevált: 9 és fél perc alatt kiegyenlítettek.

A hosszabbításban nem született gól, szétlövésben Galló és Bodó hibázott, Hári János, Sarauer Andrew és Sofron István viszont értékesítette a maga büntetőjét, s mivel Vay Ádám három kísérletet is hárított, így a magyarok bizonyultak jobbnak.

A magyar válogatott vasárnap a kazahok ellen kezdi meg szereplését a vébén.

Végeredmény – felkészülési mérkőzés Magyarország-Ukrajna 5-4 (1-0, 2-0, 1-4, 0-0, 1-0) – szétlövéssel A 2018-as budapesti divízió 1/A-s világbajnokság mérkőzései: 2018. április 22., vasárnap, 16.00: Magyarország–Kazahsztán

2018. április 23., hétfő, 19.30: Magyarország–Olaszország

2018. április 25., szerda, 19.30: Magyarország–Szlovénia

2018. április 26., csütörtök, 19.00: Magyarország–Lengyelország

2018. április 28., szombat, 19.30: Magyarország–Nagy-Britannia A keret: # Név Pos Klub 29 Duschek Dávid G Dunaújvárosi Acélbikák 31 Rajna Miklós G Fehérvár AV19 30 Vay Ádám G Rapid City (USA) 7 Garát Zsombor D MAC Budapest 3 Gőz Balázs D Norfolk Admirals (USA) 4 Pozsgai Tamás D MAC Budapest 12 Stipsicz Bence D Fehérvár AV19 6 Szirányi Bence D Fehérvár AV19 5 Varga Arnold D UTE 2 Wehrs Kevin D HC TWK Innsbruck (AUT) 9 Benk András F UTE 17 Bodó Chris F MAC Budapest 26 Erdély Csanád F Fehérvár AV19 8 Galló Vilmos F Timra (SWE) 22 Hári János F Fehérvár AV19 16 Kóger Dániel F Fehérvár AV19 25 Magosi Bálint F DVTK Jegesmedvék 10 Nagy Gergő F Quad City (USA) 13 Nagy Krisztián F MAC Budapest 15 Sarauer Andrew F Villach (AUT) 14 Sebők Balázs F KalPa (FIN) 20 Sofron István F Villach (AUT) 21 Vas János F DVTK Jegesmedvék

Kiemelt fotó: mjsz.hu