A kézikapitány tanulságos dolgokat mondott a magyar viszonyokról

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott tovább a középdöntőbe a januári Európa-bajnokságon, és az új szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes meg is kapta a fejmosást a szövetségtől a várakozáson aluli szereplés miatt. Vranjes ugyan jelezte, hogy milyen fenntartásai vannak a magyar kézilabdával kapcsolatban, de szavait ismét kritika kísérte, legalábbis Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora és a Nemzeti Kézilabda Akadémia vezetője nem értett egyet vele.

Vranjes most a Vehirsport.hu oldalon osztotta meg a gondolatait, és örül annak, hogy kezd felébredni a magyar kézilabdás társadalom.

“Az is örvendetes, hogy egyre több szakember hallatja a véleményét, még akkor is, ha negatívumokat fogalmaznak meg irányomban. Beszélni kell a hiányosságokról és a pozitív dolgokról is ahhoz, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi legyen a következő lépés.

Azt gondolom, hogy azok állnak a magyar kézilabda szolgálatában, akik őszintén beszélnek annak helyzetéről. Aki nem így tesz, az csak a saját érdekeit tartja szem előtt, és azt, hogy mennyi pénzt tud keresni”

– mondta a válogatott mellett a veszprémi csapatot irányító Vranjes.

Valahol jellemző a szomorú magyar viszonyokra, hogy Vranjes levélben kereste meg a klubokat, segítséget kért a közös munkához, de több egyesület nem reagált a megkeresésére. “Azért jöttem, hogy jobbá tegyem a magyar kézilabdát, de nem kényszeríthetek senkit, hogy csatlakozzon hozzám ebben a munkában.

A magyar nemzeti válogatott férfi vonalon nem nyert semmit az elmúlt harminc évben. Akkor mi a gond azzal, ha valaki nulláról szeretne valamit újrakezdeni és felépíteni?

Egy olyan szisztémát szeretnék meghonosítani, ami jól működik a németeknél, a svédeknél, Norvégiában és Dániában, s gyakorlatilag mindenhol. Úgy néz ki, itt nincs meg az ehhez kellő türelem. A sikert itt tegnapra kellene szállítani, de ez lehetetlen”- fogalmazott meg tanulságos dolgokat Vranjes.

A svéd edző klubjával, a Veszprémmel kapcsolatban is kíméletlen őszinteséggel beszélt, amikor megpendítette, a BL-ben elszenvedett kieli vereség során csalódott néhány játékosában.

Néha olyan dolgok is befolyásolják a játékunkat, aminek nincs köze a kézilabdához, és amikre nincs befolyásom. Azért vagyok mérges, mert voltak, akik nem tudták kizárni ezeket a tényezőket.

Mostantól rohanni fogunk. Belefáradtam, hogy bár jó a védekezésünk, nem tudjuk kihasználni azt. A jövőben azok kapnak nagyobb szerepet, akik képesek azon a sebességen kézilabdázni, amit elvárok” – fogadkozott Vranjes, és ez egyben egy jelzés is az öltöző számára, hogy mire számítsanak a játékosok a jövőben.

A Kiel elleni vereség után a Veszprém szombaton hazai pályán javíthat a Meskov Breszt ellen.

