Bombameglepetés: Djokovic kétszettes előnyről kiesett a Roland Garroson

PARIS, FRANCE - MAY 29: Novak Djokovic of Serbia reacts during the match against Joao Fonseca of Brazil in the Men's Singles third round match on Day Six of the 2026 French Open at Roland Garros in Paris, France on May 29, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
Novak Djokovic nagy csatában esett ki
2026. 05. 29. 22:06
A háromszoros bajnok szerb Novak Djokovic 2-0-s vezetés után öt játszmában kikapott a tinédzser brazil Joao Fonsecától, és nem jutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 24-szeres Grand Slam-győztes, két éve ugyanitt olimpiai bajnok, 39 éves sztár 4:1-re meglépett a nála 19 évvel és három hónappal fiatalabb riválisától, majd 6:4-re hozta a nyitó szettet.

Ugyanígy 47 perces második játszmát nyert 6:4-re Djokovic egy brékből, majd erőre kapott a brazil ifjú, és gyorsan elvette híres ellenfele adogatójátékát, majd 6:3-mal szépített. A negyedik játszma elején volt egy-egy brék ismét, így jutottak el egészen 5:5-ig. Ekkor Fonseca ismét elnyerte Djokovic szerváját, és egyenlített.

Közel négy órája gyűrték már egymást a felek, amikor megkezdődött a döntő játszma, az idő pedig nem a szerb sztárnak dolgozott, és 2:1-es vezetésénél jött gyorsan egy-egy brék.

Aztán megint fej-fej mellett haladtak, egészen 5:5-ig, amikor jött Fonseca könyörtelen brékje, majd hozta saját szerváját, és ezzel kiejtette Djokovicot.

A meccs három perc híján öt óráig tartott.

Djokovic a pályafutása során mindössze egyszer kapott ki Grand Slam-tornán kétszerttes előnyről: még 2010-ben, szintén a Roland Garroson,  akkor a jelenlegi osztrák kapitáyn, Jürgen Melzer győzte le.

A szerb sztár karrierje során a 21. alkalommal játszhatott a 32 között a párizsi viadalon, ezzel beállította Roger Federer rekordját a férfiak között, a svájci klasszis az Australian Openen játszott ilyen sokszor a harmadik körben is.

Tenisz, Roland Garros, 3. forduló (a 16 közé jutásért)

férfiak:
Fonseca (brazil, 28.) – Djokovic (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5
Rubljov (orosz, 11.) – Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)

 

nők
Swiatek (lengyel, 3.) – Linette (lengyel) 6:4, 6:4
Szvitolina (ukrán, 7.) – Korpatsch (német) 6:2, 6:3
Andrejeva (orosz, 8.) – Bouzkova (cseh, 27) 6:4, 6:2
Teichmann (svájci) – Muchova (cseh, 10.) 6:1, 7:5
Kosztjuk (ukrán, 15.) – Golubic (svájci) 6:4, 6:3

