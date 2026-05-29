Bombameglepetés: Djokovic kétszettes előnyről kiesett a Roland Garroson

A 24-szeres Grand Slam-győztes, két éve ugyanitt olimpiai bajnok, 39 éves sztár 4:1-re meglépett a nála 19 évvel és három hónappal fiatalabb riválisától, majd 6:4-re hozta a nyitó szettet.

Ugyanígy 47 perces második játszmát nyert 6:4-re Djokovic egy brékből, majd erőre kapott a brazil ifjú, és gyorsan elvette híres ellenfele adogatójátékát, majd 6:3-mal szépített. A negyedik játszma elején volt egy-egy brék ismét, így jutottak el egészen 5:5-ig. Ekkor Fonseca ismét elnyerte Djokovic szerváját, és egyenlített.

Közel négy órája gyűrték már egymást a felek, amikor megkezdődött a döntő játszma, az idő pedig nem a szerb sztárnak dolgozott, és 2:1-es vezetésénél jött gyorsan egy-egy brék.

Aztán megint fej-fej mellett haladtak, egészen 5:5-ig, amikor jött Fonseca könyörtelen brékje, majd hozta saját szerváját, és ezzel kiejtette Djokovicot.

A meccs három perc híján öt óráig tartott.

Djokovic a pályafutása során mindössze egyszer kapott ki Grand Slam-tornán kétszerttes előnyről: még 2010-ben, szintén a Roland Garroson, akkor a jelenlegi osztrák kapitáyn, Jürgen Melzer győzte le.

Jürgen Melzer is the only player to beat Novak Djokovic after being down two sets to love. But Fonseca will likely join him today. https://t.co/dgtf4uAZ4t — Florian Ederer (@florianederer) May 29, 2026

A szerb sztár karrierje során a 21. alkalommal játszhatott a 32 között a párizsi viadalon, ezzel beállította Roger Federer rekordját a férfiak között, a svájci klasszis az Australian Openen játszott ilyen sokszor a harmadik körben is.

Tenisz, Roland Garros, 3. forduló (a 16 közé jutásért) férfiak:

Fonseca (brazil, 28.) – Djokovic (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

Rubljov (orosz, 11.) – Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2) nők

Swiatek (lengyel, 3.) – Linette (lengyel) 6:4, 6:4

Szvitolina (ukrán, 7.) – Korpatsch (német) 6:2, 6:3

Andrejeva (orosz, 8.) – Bouzkova (cseh, 27) 6:4, 6:2

Teichmann (svájci) – Muchova (cseh, 10.) 6:1, 7:5

Kosztjuk (ukrán, 15.) – Golubic (svájci) 6:4, 6:3