Gyönyörű telefonnal rukkolt elő a Sony, amit gyorsan ki is próbáltunk

A Sony idén jó pár újdonsággal érkezett a berlini IFA kütyüexpóra: bemutatták például a legújabb zajszűrős fejhallgatójukat, az elképesztően jól sikerült WH-1000XM3-at, illetve lerántották a leplet a Xperia ZX3 okostelefonról, ami túlzás nélkül egy egészen gyönyörű készülék – négy színben lesz kapható, elől is hátul is üveg, kényelmesen fogható és a dizájnerek ezúttal tényleg kitettek magukért.

A ZX3 ugyanakkor nemcsak a külsejével hódít, hanem a képernyőjével is, hiszen a Sony a korábbi LCD megoldásait OLED-re cserélte, ami jelentős ugrás, és főleg azok fogják értékelni, akik sokat szeretnek fényképezni és videós tartalmakat nézni a telefonjukon. Az oldalt ívelt, 18:9 képarányú kijelző képátlója 6 hüvelyk, a felbontása 2880×1440 pixel, ráadásul HDR-kompatibilis, ami szintén fotózáskor és a Netflix használatakor fontos tényező.

MAJDNEM CSÚCS

Hardver terén az összkép viszont már kissé felemás, hiszen a nyolcmagos Snapdragon 845 lapkakészlet mellé mindössze 4 GB RAM-ot kapunk, illetve az alap háttértár kapacitása is mindössze 64 GB RAM – utóbbival még nincs is nagy baj, mert egy párezres SD-kártyával simán kibővíthető, ugyanakkor egy csúcstelefon esetében azért elvárja az ember, hogy minimum 6 GB RAM csücsüljön a készülékben, még akkor is, ha nem feltétlenül van szükség a teljesítményére.

Ami kicsit szépít ezen a képen, hogy a készülék már a helyszínen is Android 9.0 (Pie) operációs rendszert futtatott, és a boltokba is ilyen szoftverrel kerül. A Sony bemutatója során túl sok időnk ugyan nem volt nyomkodni a ZX3-at, ugyanakkor az már így is látszott, hogy a kifejezetten gyors és reszponzív rendszerre vágyó felhasználóknak nem lesz mire panaszkodni, ha erre az okostelefonra esik a választásuk.

EGYET ELŐRE, EGYET HÁTRA

Kicsit feljebb emlegettük ugye a fotózást, és ezen a téren megint felemás érzéseink vannak: elöl ugyan egy 13 megapixeles kamerát kapunk, ami sötétben is egészen szép felvételeket készít, ráadásul tudja a manapság nélkülözhetetlen háttérmaszatolós bokeh effektet, ugyanakkor a hátlapon csak egy 19 megapixeles szenzort találunk, ami egyértelmű visszalépés a cég korábbi, XZ2 Premium készülékéhez képest, amit egy 19+2 megapixeles duálkamerával került a boltokba.

A Sony ráadásul nemcsak ezen a téren maradt le a trendekről:

habár a szenzor mérete (1/2,3 hüvelyk) kifejezetten pofás, az némileg csalódást keltő, hogy a rekeszérték mindössze f/1.8, és képstabilizátort sem kapunk. Ugyanakkor a 4K HDR, illetve a szintén népszerű 960 fps szuperlassított Full HD felvétel azért adott, bár ezt már tudták más Sony készülékek is.

A készülék akkumulátora 3330 milliamperes, ami kicsit soványnak tűnhet a jelenleg kapható csúcstelefonokhoz képest, ugyanakkor a telefon bemutató sonys szakemberek mindenkit igyekeztek megnyugtatni arról, hogy a készülékük egy ilyen teleppel is megállja a helyét a mindennapokban.





OKTÓBERTŐL KAPHATÓ

Hogy ez mennyire igaz, az csak október 5. után fog kiderülni, ekkor kerül ugyanis forgalomba a készülék, méghozzá 900 dolláros (kb. 245 000 Ft ÁFA nélkül) áron. Ha már a memória, az aksi és a duálkamera tekintetében nem is másolta a konkurenciát a Sony, azért az árat illetően igyekeztek felzárkózni a többiekhez – jó hír viszont, hogy aki ezek alapján előrendeli a készüléket, az egy PS4-es Call of Duty: Black Ops 4 videojátékot is kap a telefonja mellé.

Sony Xperia ZX3 specifikációk

Kijelző: 6 hüvelyk, 2880 x 1440 felbontás (18:9)

Chipset: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845

RAM/ROM: 4 GB + 64 GB

Hátlapi kamera: 19 MP

Előlapi kamera: 13 MP

Akkumulátor: 3300 mAh

Operációs rendszer: Android 9.0 (Pie)

