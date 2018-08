Kipróbáltuk a világ egyik legjobb fejhallgatóját

Remek hírrel várta az IFA-ra látogató újságírókat a Sony: új taggal bővül az egyik legjobb termékcsaládjuk, az 1000X zajszűrős fejhallgató, aminek a friss verzióját a berlini kütyüexpón mutatták be. Alig fél éve, hogy egy alapos tesztben éltettük a korábbi verziót, a WH-1000XM2 modellt, máris itt a WH-1000XM3, ami a helyszíni próba alapján tényleg felülmúlja az elődjét.

Még jobb lett a legjobb zajszűrős fejhallgató 100 000 forintot kérnek érte, de simán megéri az árát.

Szerencsére a jól sikerült dizájnon a Sony szinte semmit nem változtatott, így a fekete és bézs színű füleseken csak néhány apró részlet jelzi, hogy már a továbbfejlesztett verziót tartjuk a kezünkben. A burkolat alatt viszont jelentős a fejlődés, ugyanis a WH-1000XM3-ban már a HD QN1 névre keresztelt zajszűrő processzor kapott helyet, ami a gyártó szerint négyszer hatékonyabb, mint a megelőző verzió.

A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a füles szinte teljesen képes kiszűrni például a forgalom által okozott robajt, illetve kizár minden külső zajt és a beszédet is. Az emberek ezrei miatt folyamatosan morajló IFA tökéletes volt a funkció tesztelésére, és a vadiúj technológia jól vizsgázott, ugyanis a Sony standjának közepén bekapcsolt zajszűrő funkciónak hála olyan élményben volt részünk,

mintha hirtelen egy láthatatlan burok zárult volna körénk.

A WH-1000XM3 viszont nemcsak a külvilág tompításában remekel: a hangzás is pompás (főleg egy zajszűrős, wireless megoldáshoz képest), köszönhetően a folyadékkristályos polimer membránnal felszerelt 40 mm-es meghajtóegységnek, ami a magas, mély és középtartományokat is kiválóan szólaltja meg, miközben a szoftveres zajszűrés gondoskodik arról, hogy a külvilág ne zavarjon be a relaxációba, esetleg a munkába vagy egész egyszerűen a kedvenc zenéink élvezetébe.

Az új füles értelemszerűen megörökölte az elődje néhány kifejezetten hasznos funkcióját is, így a szerkezet érzékeli, hogy épp milyen tevékenységet végzünk (séta, várakozás, utazás a tömegközlekedésen), és ennek fényében változtatja a zajszűrés mértékét – hazafelé menet az utcán például nem zárja ki teljesen a külvilágot, hogy az „elszigeteltséget” ne torkolljon balesetbe, ugyanakkor egy vonattal vagy metróval suhanva szinte teljesen eltompítja a járművek zakatoló zaját.

Ha pedig már járművek, akkor érdemes kitérni arra is, hogy a WH-1000XM3 kiváló társ lehet a repülőgépeken, hiszen a beépített Légköri Nyomás Optimalizáló technológia érzékeli a külső légnyomást, és automatikusan az aktuális utazási magasság szintjéhez igazítja a zajszűrő teljesítményét, így mindig optimalizálja a zajszűrés mértékét – többet nem lesz zavaró a hajtómű monoton zúgása,

vagy a közelben ülő túlságosan virgonc vagy nyűgös gyerekek hangja.

Ugyanakkor a füles nemcsak azért alkalmas utazásra, mert hihetetlenül kényelmes és kizárja a külvilágot, de azért is, mert még a Bluetooth kapcsolat és a zajtompítás folyamatos használata mellett is 30 óráig bírja a beépített akkumulátor, ráadásul a gyorstöltésnek köszönhetően az USB type-C csatlakozón keresztül 10 perc alatt újabb öt órára elegendő energiával vértezhetjük fel a fejhallgatót.





Képgaléria: Sony WH-1000XM3

Fotó: Birkás Péter / 24.hu



A WH-1000XM3 szeptember folyamán kerül kereskedelmi forgalomba, hivatalos árat viszont még nem tudunk, de alig várjuk, hogy megkaparinthassuk egyet, és az elődhöz hasonlóan részletes tesztben számolhassunk be a tapasztalatainkról.