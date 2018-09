Ha ilyen tévéje van, mostantól látványosabb rajta a filmezés

Itthon is kapható lesz az egyik legjobb középkategóriás mobil

A Panasonic és a Samsung tavaly kötött együttműködést a 20th Century Fox-szal a HDR10+ platform létrehozására, amit a 2017-es IFA kiállításon jelentettek be. A cégek nem a levegőbe beszéltek, hiszen a Panasonic az idei expón jelentette be, hogy firmware-frissítést ad ki az idei 4K-s okostévéire, méghozzá az FX600 sorozattól felfelé.

Ennek köszönhetően lehetővé válik, hogy az eszközök lejátsszák a HDR10+ tartalmakat, aminek hála a gyártó ígérete szerint a felhasználók még inkább a filmkészítők eredeti elképzeléseinek megfelelően élvezhetik a szemeik előtt pergő felvételeket.

A HDR10+ egy olyan dinamikus metaadatplatform a HDR számára, aminek nagy előnye, hogy

minden egyes jelenetnél automatikusan optimalizálja a fényerőt, a színeket és a kontrasztot, ami jelentősen javítja a kép minőségét.

Más szabványoknál a statikus Tone Mapping technológia egy adott képjavítást alkalmazott a tartalom egészére, a HDR10+-nál viszont a dinamikus Tone Mapping minden jelenetet egyedileg kezel, hogy élénk színek és páratlan képminőség jelenjen meg a képernyőn. A korábbi megoldásokkal az éjszakai jelenetek sokszor tűntek jóval sötétebbnek, mint ahogy azt a filmkészítők eredetileg megálmodták, de a HDR10+ dinamikus képjavításával már ez is kiküszöbölhető.

A cég emellett azt is bejelentette, hogy az FX700 és annál magasabb szériához tartozó sorozatok modelljei megkapták a HDR10+ tanúsítványt. Ez azt jelenti, hogy ezeket a modellek egy hivatalos központ bevizsgálása szerint megfelelnek a szigorú hollywoodi szabványoknak, amiket a 20th Century Fox-szal közösen határozott meg a Panasonic.

A Panasonic, a Samsung és a 20th Century Fox által létrehozott HDR10+ Technologies nevű szervezet egy névleges regisztrációs díj fejében, jogdíjmentesen, széles körben terjeszti majd a licenceket a tartalomgyártó vállalatoknak, az ultra nagy felbontású TV készülékek, blu-ray lejátszók/írók és set-top boxok gyártóinak, valamint chipkészlet előállítóknak.

A 20th Century Fox több HDR+ produkciót készül ilyen formában piacra dobni, amiknek elérhetőségéről az elkövetkező hetekben számolnak be. És nem ők az egyetlenek, hiszen már a Warner Bros. stúdió is bejelentette, hogy a piacvezető 4K-s tartalmaikat HDR10+ technológiával is megjelentetik az év folyamán.

