A vagyonvisszaszerzés vagy a műemlékvédelem központja is lehetne a nemsokára kiürülő Karmelita kolostor

A Tisza kétharmados győzelmét hozó választás után kiderült, hogy a miniszterelnök irodája a következő években nem a Karmelita kolostorban, hanem egy, az Országházhoz közeli minisztériumi épületben lesz, arra azonban egyelőre nem derült fény, hogy februári ígéretéhez híven hogyan, milyen keretek között nyitnák meg az épületet a nagyközönség előtt.

A Budavári Palota és a Várnegyed polgárvárosa között álló, mai arcát 2016-2018 között, a Zoboki, Demeter és Társai építésziroda tervei nyomán (vezető tervező: Zoboki Gábor) elnyerő együttes története tele van érdekességekkel, a legtöbbek számára azonban csak azután vált ismertté, hogy Orbán Viktor és hivatala 2019 januárban a falak közé költözött. Azt továbbra sem tudni, hogy a folyamatosan dráguló projektre pontosan mennyit költöttek – 21 milliárd forintnál biztosan többet –, a berendezésről azonban kiderült, hogy mintegy négymilliárd forintnyi közpénzt égettek el rá.

A természetesen műemléki védettségű épület Duna felőli oldalára a szakma jó részének ellenvetései ellenére egy sokmilliós ülőgarnitúrával feldobott erkélyt is ragasztottak, ami annak fényében volt igazán furcsa, hogy a Várnegyed átépítése során a kormány rengetegszer hangoztatta: mindent a Hauszmann idején fennálló állapotoknak megfelelően állítanak vissza, a miniszterelnök pedig szintén amellett állt ki, hogy a történelmi épületek teljes és hiteles helyreállítást kapjanak.

Az elmúlt hét évben számos rangos külföldi vendéget látott épület az átadás után sokat hangoztatott puritánsággal – ennek érdekében értékes freskókat is fehérre festettek – ellentétben igencsak meg lett tömve csodákkal, hiszen a Szépművészeti Múzeumból, a Magyar Nemzeti Galériából, illetve a lassan tíz éve zárva tartó Iparművészeti Múzeumból kölcsönzött műtárgyakkal töltötték meg.

Ezek közül néhányat Molnos Péter művészettörténész néhány nappal ezelőtti Facebook-posztjában mutatott be, aki a fotókat vizsgálva egyértelműsítette, hogy a falak közt többek közt Ligeti Antal, Mednyánszky László, Vaszary János, Czigány Dezső és Márffy Ödön festményei, valamint Búza Barna egy szép Szent István-lovasszobra is megfordult.

A szobák a Tisza-kormány májusi megalakulása után nyilvánvalóan kiürülnek majd, de mihez lehet kezdeni a terekkel? Mit lehetne a falak közé költöztetni? Cikkünkben erre keresünk válaszokat.