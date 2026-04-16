Magyar Péter székhelye nem a Karmelitában lesz

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 04. 16. 08:45
Magyar Péter a választási győzelem utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján.

„A TISZA-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a Karmelita Palotában lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben” – közölte Magyar Péter.

A Tisza leendő miniszterelnöke még februárban azt írta a Facebook-oldalán, hogy a rendszerváltás első napjaiban megnyitják a magyar emberek előtt a Karmelita kolostort. Arra a csütörtök reggeli bejegyzésében nem tért ki, hogy ezt megteszik-e, és ha igen, mikor fogják.

Orbán Viktor 2019 januárjában tette át székhelyét a budai várban található Karmelitába. Korábban a miniszterelnökök dolgozószobája a parlamentben volt. A HVG 2017-ben azt írta, a kormány 4 milliárd forintot szánt a Miniszterelnökség várbeli épületének „egyedi belsőépítészeti kialakítására”.

